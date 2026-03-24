Američka vojska šalje još 3.000 marinaca na Bliski istok: Specijalna padobranska jedinica ide u rat sa Iranom

Pentagon šalje još 3.000 vojnika na Bliski istok.

Pentagon je odlučio da pošalje još 3.000 marinaca na Bliski istok, prenosi "Skaj Njuz" saznanje "Wall Street Journal-a". Pisana naredba stigla je američkoj vojsci, konkretno 82. padobranskoj jedinici, koja će se pridružiti saborcima u ratu na Bliskom istoku koji traje od subote 28. februara ove godine.

Oni bi u narednim satima trebalo da se pripreme za put i krenu na Bliski istok. Posljednji put su Amerikanci poslali 13. marta 5.000 vojnika i mornara zbog rata na Bliskom istoku.

Američki predsjednik Donald Tramp je dosad u više navrata govorio da neće započeti kopnenu invaziju na Iran. Čak je krajem prethodne nedjelje da će izraelsko-američka vojna operacija "Epski bijes" na određeni način "usporiti".