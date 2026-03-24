Iran imenovao nasljednika ubijenog Laridžanija, general Zolgad preuzima kontrolu

Izvor: CCTV Video News Agency/Printscreen/youtube

Iran je imenovao bivšeg komandanta Revolucionarne garde, Mohameda Bagera Zolgada, za novog šefa Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost, koji će zamijeniti njegovog ubijenog prethodnika Alija Laridžanija.

Laridžani, uticajna ličnost u Islamskoj Republici, ubijen je u izraelskom napadu prošle nedjelje.

Rođen 1954. godine, Zolgadr je penzionisani brigadni general Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGK), a od septembra 2021. godine obavlja funkciju sekretara Savjeta za rasuđivanje svrsishodnosti.

Kao veteran rata između Iraka i Irana, Zolgadr je suosnivač i komandant Ramazanskog garnizona 1983. godine i napredovao je u rangovima IRGK-a poslije rata, vodeći njegov Zajednički štab od 1989. do 1997. godine i obavljajući funkciju zamjenika vrhovnog komandanta od 1997. do 2005. godine.

Pored toga, novi sekretar Savjeta bezbjednosti je takođe obavljao političke funkcije i bio je zamjenik ministra unutrašnjih poslova za bezbjednosna pitanja od 2005. do 2007. godine.

Imenovanje iskusnog i tvrdokornog čovjeka poput Zolgada signalizira namjeru Teherana da zadrži svoj stav o nacionalnoj bezbjednosti nakon Laridžanijeve smrti usred širenja kontrole IRGC nad nacijom.

Podsjetimo, visoki iranski zvaničnik Ali Laridžani ubijen je u izraelskom vazdušnom napadu u Iranu.

Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da je ciljano napadanje na Laridžanija, sekretara iranskog Savjeta za nacionalnu bezbjednost. IDF je, u međuvremenu, saopštio da je u odvojenom napadu ubijen komandant paravojnih snaga Basidž, Golamreza Sulejmani.

