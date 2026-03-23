Moćni razarač stigao kod Kipra: Velika Britanija poslala ratni brod zbog rata na Bliskom istoku

Britanski razarač HMS Dragon stigao na istok Mediterana kako bi započeo vojne operacije sa Kiprom.

Izvor: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Britanski razarač HMS Dragon stigao je na istok Mediterana, tri nedjelje nakon početka rata na Bliskom istoku, javlja "Gardijan". Britanski ratni brod će sada početi svoje vojne operacije u saradnji sa vojskom Kipra gdje Velika Britanija ima vojnu bazu RAF Akrotiri.

Britanska vlada je dosad bila na udaru kritika zbog spore organizacije. Britanski brod je stigao na istok Mediterana tri nedjelje nakon iranskog napada "šahed" dronovima na vojnu bazu RAF Akrotiri.

