Tramp najavio otvaranje Ormuskog moreuza: "Možda ćemo ga ja i novi ajatolah kontrolisati" (Video)

Donald Tramp najavio je moguće skoro otvaranje Ormuskog moreuza i predložio zajedničku kontrolu sa Iranom, dok sukob ulazi u četvrtu nedjelju.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi Ormuski moreuz uskoro mogao biti ponovo otvoren i nagovijestio mogućnost zajedničke kontrole sa iranskim rukovodstvom. Govoreći prije polijetanja predsjedničkog aviona sa Floride za Memfis, Tramp je odgovarao na pitanja novinara o budućnosti ključne pomorske rute.

"Biće otvoren vrlo brzo, ako ovo uspije", rekao je Tramp na pitanje o Ormuskom moreuzu. Na dodatno pitanje ko će kontrolisati moreuz i da li će Iran i dalje imati uticaj na protok nafte, Tramp je odgovorio da bi kontrola mogla biti zajednička.

"Biće zajednički kontrolisan", rekao je.

Na pitanje novinarke ko bi konkretno učestvovao u toj kontroli, Tramp je odgovorio: "Možda ja. Možda ja. Ja i ajatolah, ko god da je ajatolah, ko god da je sljedeći ajatolah". Dodao je i da bi takav aranžman uključivao "vrlo ozbiljan oblik promjene režima", istakavši pritom da je, kako tvrdi, iransko rukovodstvo pretrpjelo velike gubitke. "Svi iz režima su ubijeni", rekao je Tramp.

Journalist:



"Who's gonna be in control of the Strait of Hormuz?"



Trump:



"Uhhhh it'll be jointly controlled.



Maybe me. Me and the next ayatollah, whoever that is. There will also be a serious form of regime change.



Look at Venezuela."pic.twitter.com/dS9l4Af87Xhttps://t.co/p4GkYbpDls — Mario Nawfal (@MarioNawfal)March 23, 2026

Rat traje gotovo mjesec dana, moreuz zatvoren za većinu saobraćaja

Rat između SAD i Izraela s jedne, i Irana s druge strane, počeo je 28. februara američko-izraelskim napadima na iranske ciljeve, nakon čega je Iran uzvratio raketnim i napadima dronovima širom regiona.

Sukob je ušao u četvrtu nedjelju, uz hiljade poginulih i širenje napada na Izrael, Liban i zemlje Persijskog zaliva.

Ormuski moreuz, ključna pomorska ruta kroz koju inače prolazi oko petine svjetske nafte, praktično je zatvoren za većinu međunarodnog saobraćaja od početka rata, što je izazvalo globalni poremećaj na tržištu energije.

Iran je zaprijetio da će potpuno zatvoriti moreuz i minirati Persijski zaliv ako SAD nastavi napade, dok Vašington traži njegovo ponovno otvaranje i razmatra dalje vojne poteze.

Američki predsjednik Donald Tramp je u međuvremenu produžio rok Iranu za otvaranje moreuza za pet dana, navodeći da se vode "produktivni razgovori", iako Teheran negira da pregovori postoje.

