Iranci zalijepili sliku španskog premijera na rakete

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Na iranskim raketama pojavila se slika španskog premijera Pedra Sančeza, uz njegovu izjavu o ratu.

Iranci zalijepili sliku španskog premijera na rakete Izvor: X/@IsraelMFA/prinstcreen

Iranska novinska agencija Tasnim, povezana sa Revolucionarnom gardom, objavila je fotografije i snimke naljepnica na raketama sa slikom španskog premijera Pedra Sančeza i porukom "Hvala vam, premijeru", zajedno sa citatom iz njegove izjave o ratu.

Izraelski mediji su, pozivajući se na Tasnim, javili da se na naljepnicama nalazi i Sančezova izjava.

"Naravno, ovaj rat nije samo nezakonit, već i nehuman", ovo je izjava koju je Sančez dao u četvrtak u Briselu, kada je rekao da je Španija od početka osuđivala rat i smatrala ga nezakonitim.

Izrael je objavio vidio i oštro reagovao

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je i video na kojem se vide naljepnice sa Sančezovim likom i citatom koje se lijepe na iranske rakete.

"Pedro Sančez - režim iranskih mula vam se zahvaljuje stavljajući vaše riječi na rakete koje ispaljuje na civile u Izraelu i arapskom svijetu", saopštilo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova.

"Kako se osjećate znajući da su vaše lice i riječi na tim projektilima?", dodali su.

U saopštenju je takođe upozoreno da se "Evropa - uključujući Španiju - nalazi u dometu ovih raketa", prenosi Index.

Dio šire propagandne kampanje

Fotografije naljepnica su dio šire propagandne kampanje koju Iran sprovodi od početka rata, navode izraelski mediji. Posljednjih nedjelja objavljene su i druge slike poruka na raketama, uključujući vjerske poruke i političke slogane.

Sančez se smatra jednim od najkritičnijih evropskih lidera Izraela. Njegova vlada je priznala Palestinu, uvela embargo na oružje Izraelu i nedavno pogoršala diplomatske odnose sa Tel Avivom.

