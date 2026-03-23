"Otvoren je, ali ne za sve!": Iran objavio kojim brodovima je dozvoljeno da prođu kroz Ormuski moreuz

Iranske vlasti saopštile su da Ormuski moreuz ostaje otvoren za plovidbu, ali uz ograničenja za "neprijateljske" brodove, dok je Donald Tramp odložio najavljene napade na energetsku infrastrukturu Irana.

Ormuski moreuz nije zatvoren, a tranzit je, u skladu sa međunarodnim pravom, zabranjen samo "neprijateljskim" brodovima, saopštilo je u nedjelju iransko ministarstvo spoljnih poslova, prema izvještaju novinske agencije Mehr, ističući da je uslov za potpunu normalizaciju kraj rata.

Ormuski moreuz nije zatvoren i pomorski saobraćaj kroz moreuz nije obustavljen, naglasilo je iransko ministarstvo u saopštenju.

Američki predsjednik Donald Tramp je u subotu zaprijetio da će "uništavati" iranske elektrane ako Teheran ne otvori u potpunosti Ormuski moreuz u roku od 48 sati.

Brodovi i dalje plove kroz Ormuski moreuz, uz neophodne mere i uslove koji proizilaze iz ratnog stanja, navodi se u saopštenju Teherana, prema izvještaju iranske novinske agencije Mehr objavljenom u ponedeljak.

Prema saopštenju iranskog ministarstva, SAD i Izrael su odgovorni za sve poremećaje, nesigurnost i povećanu opasnost u Ormuskom moreuzu, koji su Iranu "nametnuli nezakonit i kriminalni rat".

Potpuna normalizacija bezbjednosti i trajna stabilnost u Ormuskom moreuzu zahteva prekid vojne agresije i pretnji, obustavu destabilizujućih poteza SAD i Izraela i puno poštovanje legitimnih interesa Irana, ističu oni.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči ponovio je i na X da je Ormuz i dalje otvoren, pripisujući poremećaje u saobraćaju potezima SAD, prema izvještaju agencije Mehr u ponedjeljak.

"Nijedan osiguravač i nijedan Iranac neće promijeniti mišljenje uz nove pretnje. Probajte sa poštovanjem", rekao je šef iranske diplomatije.

Američki predsjednik Donald Tramp je u ponedeljak odustao od 48-satnog roka koji je dao Teheranu za otvaranje moreuza.

"Naložio sam Ministarstvu rata da odloži za pet dana sve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu koji će zavisiti od uspjeha trenutnih diskusionih sastanaka", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Blokada "neprijateljskih" brodova

Iran se obavezao da će poštovati principe Povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava i, shodno tome, uvek je poštovao princip slobode plovidbe i principe pomorske bezbednosti i sigurnosti, navodi se u saopštenju ministarstva, ističući da poštovanje ovih principa nije moguće van konteksta poštovanja suvereniteta i suverenih prava priobalne zemlje.

Primjenjujući svoje osnovno pravo da se brani od agresora, Iran je, između ostalog, usvojio i niz mjera kako bi sprečio agresore i one koji ih podržavaju da koriste Ormuski moreuz za postizanje neprijateljskih ciljeva protiv Irana, navodi se u saopštenju.

Iranski pristup je odgovoran, naglašava ministarstvo, a Teheran sprovodi mjere opreza usmjerene na sprečavanje dodatnih rizika za brodove i pomorce u Persijskom zalivu, Ormuskom moreuzu i Omanskom zalivu.

Brodovi koji pripadaju napadačima, SAD i Izraelu, i "drugim učesnicima u agresiji", ili su sa njima povezani ne ispunjavaju uslove za prolaz kroz moreuz, navodi se u saopštenju, a iranske vlasti će se sa njima postupati u skladu sa zakonskim uslovima koji proizilaze iz oružanog sukoba i odlukama i merama nadležnih iranskih organa.

Brodovi koji nisu neprijateljski nastrojeni i oni koji pripadaju ili su povezani sa drugim zemljama mogu proći kroz Ormuski moreuz u koordinaciji sa nadležnim iranskim organima, pod uslovom da nisu uključeni i ne učestvuju u agresiji protiv Irana, ističe ministarstvo, ali moraju da se pridržavaju najavljenih propisa i mjera bezbjednosti, napominju.

U telefonskom intervjuu za japanski Kjodo njuz u petak, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči, bivši iranski ambasador u Japanu, rekao je da je Teheran spreman da dozvoli japanskim tankerima tranzit kroz Ormuski moreuz, dodajući da su pregovori u toku.