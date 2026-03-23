Amerika odredila datum o kraju rata sa Iranom?! Šokantne informacije stižu iz Izraela

Amerika odredila datum o kraju rata sa Iranom?! Šokantne informacije stižu iz Izraela

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Izraelski zvaničnik tvrdi da su Sjedinjene Američke Države navodno odredile datum o kraju rata sa Iranom na Bliskom istoku - 9. april.

Amerika odredila datum o kraju rata sa Iranom Izvor: Shutterstock/printscreen

Izraelski list "Yedioth Ahronoth" objavio je tekst u kom navodi da su Sjedinjene Američke Države navodno odredile krajnji datum za kraj rata sa Iranom na Bliskom istoku. Anonimni izraelski zvaničnik tvrdi da je 9. april navodno dan kada bi rat na Bliskom istoku mogao da se završi.

Ista osoba tvrdi da ima informacije da će pregovori Sjedinjenih Država i Irana biti nastavljeni ove nedjelje u Pakistanu. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči tvrdi da nikakvi pregovori nisu započeti, dok američki predsjednik Donald Tramp tvrdi da su pregovori počeli još u subotu 21. marta u večernjim časovima i da su veoma ozbiljni.

Takođe, prema riječima tog izvora, Sjedinjene Države navodno imaju određene kontakte sa predsjednikom iranskog parlamenta Mohamadom Bagerom Galibafom. Izrael navodno o tome nije obaviješten, ali se dosad ni Izrael ni Sjedinjene Države nisu zvanično oglašavale o ovome.

(Mondo.rs)

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

