Tinejdžerka u Bristolu priznala je krivicu za pokušaj ubistva nakon što je sjekirom napala slučajnog prolaznika, koji je prošao s lakšim povredama.

Tinejdžerka opsednuta nacizmom priznala je krivicu za pokušaj ubistva nakon što je sjekirom napala slučajnog prolaznika u Bristolu. Alina Burns, koja je u vrijeme napada imala 18 godina, 2. avgusta prošle godine napala je iranskog Kurda Mohameda Mahmudija ispred brijačnice dok je razgovarao s prijateljem. Snimak nadzorne kamere zabilježio je trenutak kada se 27-godišnjak u posljednjem trenutku okreće i izmiče udarcu sjekirom prema vratu, piše Sky News.

Nakon prvog neuspjelog zamaha, Burns je ponovo pokušala da udari Mahmudija, ali ju je on uspio razoružati. Prošao je samo s bolnim ogrebotinama na vratu i obrazu. Tinejdžerku su odmah potom uhapsili policajci u patroli u blizini. Kod nje je pronađen skalpel i nekoliko strelica. Kada ju je policajac upitao da li je zamahnula sjekirom na muškarca, klimnula je. "Htjela sam mu presjeći vrat", rekla je.

Policija je kasnije otkrila mejl koji je poslala jednom saradniku: "Molim vas, ubijte sve Jevreje i muslimane u Britaniji", stajalo je u njemu. Burns, koja je iznad kreveta imala englesku zastavu, bila je članica krajnje desne grupe Patriotska Alternativa.

"Ja sam oličenje pakla"

Tužiteljica Serena Gates izjavila je pred Kraljevskim sudom u Bristolu da je Burns imala "želju za bijelom Engleskom, koja bi se postigla, ako je potrebno, i terorom". U pronađenim porukama Burns je navela da je "shvatila svoju ulogu u postojanju. Ja sam oličenje pakla, predodređena da uništim sve sveto čemu svjedočim", stajalo je u jednoj poruci.

U drugoj je spomenula sprovođenje "plana" i izjavila da želi "sve zasluge i slavu". Pregledom njenog dnevnika i sveski otkrivene su zabijleške o Njemačkoj, Adolfu Hitleru i oružju koje su Nijemci koristili u svjetskim ratovima.

Nekoliko dana prije napada pretraživala je na internetu "s koliko godina se može kupiti sjekira u Britaniji" i "kako pravilno koristiti sjekiru za samoodbranu". Takođe je gledala YouTube snimke masovnih ubica i eksplicitnog nasilja.

"Bolje da pobjegnu iz straha nego da nas istisnu iz našeg doma"

Dan prije napada poslala je sebi mejl pod naslovom "Zora građanskog rata. Zemlja se vraća terorom", dodajući da je "bolje da pobjegnu iz straha nego da nas istisnu iz našeg doma".

Burns, koja je sjekiru kupila na dan napada, izjavila je da je namjeravala "ubiti ili povrijediti muškarca". Tokom psihijatrijske procjene, na pitanje kako se osjeća zbog optužbe za pokušaj ubistva, odgovorila je da je to "pošteno". Upitana da li planira da naudi drugima, rekla je da bi "pokušala ponovo, ali ovaj put uspjela".

Zanimalo ju je i da li je napad "već u vijestima". Burns je priznala krivicu za pokušaj ubistva i tri tačke optužnice za nošenje oružja na javnom mjestu. Ona poriče da je napad imao teroristički motiv, a sudija će o tome odlučiti prilikom izricanja presude u maju.

