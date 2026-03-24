Ambasada Irana ne prestaje sa ismijavanjem Trampa: Dali mu igračku i smiju mu se zbog Ormuskog moreuza (Foto)

Ambasada Irana ne prestaje da ismijava Donalda Trampa zbog rata na Bliskom istoku.

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia/Below the Sky/Shutterstock

Ambasada Irana u Južnoj Africi danas ne prestaje da ismijava američkog predsjednika Donalda Trampa na društvenim mrežama. Prvo su ga ismijavali fotografijom u vezi pregovora Irana i Sjedinjenih Država s obzirom da Iran negira da se vode pregovori, dok Tramp posljednja dva dana iznosi sve više detalja o pregovorima koji su u toku.

Nakon toga je iranska ambasada u Južnoj Africi odlučila da ubaci i Ormuski moreuz u svoje objave. Tramp je u ponedjeljak 23. marta izjavio da bi on i novi ajatolah mogli zajedno da kontrolišu Ormuski moreuz i to je bio direktan povod iranskoj ambasadi u Južnoj Africi da ponovo udare na američkog predsjednika.

The Strait of Hormuz will be controlled by me and the Ayatollahpic.twitter.com/IxIgo1Pn6S — Iran Embassy SA (@IraninSA)March 23, 2026

Ambasada je objavila fotografiju unutrašnjosti jednog putničkog automobila na kom se vide dva volana - jedan pravi, a drugi, ispred suvozača, je lažni jer je riječ o igrački roze boje sa raznim dugmićima. Time su aludirali na to kako bi, na šaljiv način, izgledala saradnja američkog predsjednika i vrhovnog vjerskog lidera Irana po pitanju zajedničke kontrole Ormuskog moreuza.