Ogromna promjena na tržištu nafte: Evo šta se dešava sa cijenom nakon što je Tramp odložio napade na Iran

Cijene nafte su drastično pale nakon što je Tramp odložio napade na Iran, što je uzrokovalo promjene na globalnom tržištu.

Najava američkog predsjednika Donalda Trampada su napadi na Iran odloženi za pet dana dala promijenila je cijene na globalnom tržištu.

Brent sirova nafta, međunarodna referentna nafta, nedavno je bila pala za 11% na ispod 100 dolara po barelu. WTI sirova nafta, američka referentna nafta, bila je pala za 12% na oko 87 dolara po barelu, piše Volstrit Džurnal.

Cijena nafte je ranije tokom sesije rasla, a investitori su bili na ivici nakon što je Tramp rekao da će SAD napasti iransku infrastrukturu, ukoliko Iran ne otvori Ormuski moreuz.

Sirova nafta marke Brent prodavala se po ceni od 96,96 dolara po barelu, što je pad od 9 procenata u odnosu na zatvaranje u petak. Istovremeno, sirova nafta marke Vest Teksas Intermedijar (VTI) prodavala se po cijeni od 87,75 dolara po barelu.

Odustao od plana da Iran "sravni sa zemljom"

Donald Tramp je dramatično odustao od planova da "sravni sa zemljom" iransku energetsku mrežu, i to svega nekoliko sati prije realizacije, nakon poslednjih pregovora u posljednji čas s režimom ajatolaha.

Američki predsjednik povukao je kočnicu pred nadolazećim napadom usmjerenim na elektrane i ključnu infrastrukturu, u iznenadnom preokretu koji bi mogao udaljiti Bliski istok od ruba sukoba.

Do toga dolazi nakon što je izdao oštar ultimatum, preteći da će "uništiti" iranske elektrane ako Teheran ne popusti u krizi u Ormuskom moreuzu.

On je otkrio iznenadnu promjenu u objavi na mreži Truth Social:

"Zadovoljstvo mi je da saopštim da su Sjedinjene Američke Države i država Iran tokom posljednja dva dana vodile veoma dobre i produktivne razgovore o potpunom i sveobuhvatnom rješenju naših sukoba na Bliskom istoku.”

Samo nekoliko dana nakon što je pojačao strahove od eskalacije rata, Tramp je rekao da ga je ton razgovora uverio da za sada odustane od akcije.

Napisao je:

"Na osnovu karaktera i tona ovih detaljnih, opsežnih i konstruktivnih razgovora, koji će se nastaviti tokom cijele sedmice, naložio sam Ministarstvu odbrane da odložI sve vojne udar(e) na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na period od pet dana, u zavisnosti od uspjeha tekućih sastanaka i razgovora.”

