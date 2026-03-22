"Ujedinićemo se, on to radi za mir": Šef NATO-a podržao rat protiv Irana

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Generalni sekretar NATO-a Mark Rute podržao je vojne napore SAD protiv Irana, naglašavajući jedinstvo članica Alijanse.

Rute podržao rat protiv Irana Izvor: Shutterstock/Rawpixel.com/photoibo/artemegorovv

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute u nedjelju je izrazio snažnu podršku vojnim naporima američkog predsjednika Donalda Trampa protiv Irana i poručio da očekuje da će se članice Alijanse ujediniti i podržati SAD.

Rute je dosljedno podržavao Trampa, iako su neke vodeće evropske zemlje - naglašavajući da je NATO zamišljen kao odbrambeni savez - pokazale nespremnost da učestvuju u eventualnom sukobu sa Iranom, uključujući i američke napore da obezbede Ormuski moreuz za prolazak naftnih tankera, piše Politiko.

"Ono što znam jeste da se na kraju uvijek ujedinimo", rekao je Rute u emisiji Face the Nation na CBS-u.

Tramp napao saveznike

Sa druge strane, Tramp je oštro kritikovao NATO saveznike.

"Bez SAD-a, NATO je papirnati tigar! Nisu željeli da se pridruže borbi da se zaustavi nuklearno naoružani Iran", napisao je u petak na društvenoj mreži Truth Social.

"Sada je ta borba vojno dobijena, uz vrlo mali rizik za njih, a oni se žale na visoke cijene nafte koje su primorani da plaćaju, ali ne žele da pomognu u otvaranju Ormuskog moreuza, što je jednostavan vojni manevar i jedini razlog visokih ciena nafte. Tako im je lako to da urade, uz tako mali rizik. Kukavice, i zapamtićemo!", naveo je Tramp.

Izbegavajući kritiku evropskih lidera, Rute je o Trampovim potezima rekao:j

"On to radi kako bi cijeli svijet bio bezbjedan."

(Index.hr/Mondo) 

