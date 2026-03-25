Stižu udarne brigade: Pentagon šalje padobrance na Bliski istok

Pentagon je potvrdio raspoređivanje padobranaca na Bliski istok, dok Iran odbacuje američki prijedlog za okončanje rata.

Pentagon je potvrdio da SAD planiraju da rasporede padobrance na Bliski istok.

Elementi štaba 82. vazdušno-desantne divizije, saradnici divizije i borbeni tim 1. brigade biće raspoređeni u zonu odgovornosti Centralne komande, piše Independent.

Potvrda dolazi pošto su iranski zvaničnici objavili da su primili američki prijedlog za okončanje rata, ali su ga smatrali neprihvatljivim.

Podsjetimo, Teheran je odbacio američki prijedlog od 15 tačaka za okončanje napada na Iran, javlja Rojters, pozivajući se na izvore bliske iranskim vlastima, nakon sličnih izvještaja koje je prenela iranska državna televizija.

Visoki iranski zvaničnik rekao je agenciji da početni odgovor na američki predlog nije bio "pozitivan".

Međutim, naglasio je da iranske vlasti još uvijek razmatraju sadržaj prijedloga.

Dodao je da je Teheranov odgovor proslijeđen Pakistanu, koji bi trebalo da ga proslijedi Vašingtonu.

