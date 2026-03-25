Melanija Tramp prošetala crvenim tepihom sa neočekivanim pratiocem (Video)

Melanija Tramp je na samitu o obrazovanju prošetala sa humanoidnim robotom, predstavljajući inovacije u obrazovanju i tehnologiji za djecu.

Melanija Tramp je stigla u Bijelu kuću na samit o obrazovanju sa neočekivanim pratiocem pored sebe - humanoidnim robotom.

Danas, drugog dana inauguracionog Samita globalne koalicije "Zajedno njegujemo budućnost", prva dama SAD je prošetala crvenim tepihom sa robotom koji se zove Figura Tri, piše Independent.

Dok je gospođa Tramp pozdravljala predstavnike iz više od 40 zemalja, uključujući francusku prvu damu Brižit Makron, robot je izašao do prednjeg dijela sobe i predstavio se.

"Čast mi je što sam ovdje... Zahvalna sam što sam dio ovog istorijskog pokreta za osnaživanje djece tehnologijom", rekla je "ona", pre nego što je poželjela dobrodošlicu na nekoliko različitih jezika. A na kraju je rekla i "dobrodošli".

Inicijativa, koju je Melanija najavila prošle godine, ima za cilj poboljšanje pristupa obrazovanju i tehnologiji za djecu širom svijeta.

