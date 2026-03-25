logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Melanija Tramp prošetala crvenim tepihom sa neočekivanim pratiocem (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Melanija Tramp je na samitu o obrazovanju prošetala sa humanoidnim robotom, predstavljajući inovacije u obrazovanju i tehnologiji za djecu.

melanija tramp na crvenom tepihu s robotom Izvor: Gripas Yuri/ABACA / Shutterstock

Melanija Tramp je stigla u Bijelu kuću na samit o obrazovanju sa neočekivanim pratiocem pored sebe - humanoidnim robotom.

Danas, drugog dana inauguracionog Samita globalne koalicije "Zajedno njegujemo budućnost", prva dama SAD je prošetala crvenim tepihom sa robotom koji se zove Figura Tri, piše Independent.

Dok je gospođa Tramp pozdravljala predstavnike iz više od 40 zemalja, uključujući francusku prvu damu Brižit Makron, robot je izašao do prednjeg dijela sobe i predstavio se.

"Čast mi je što sam ovdje... Zahvalna sam što sam dio ovog istorijskog pokreta za osnaživanje djece tehnologijom", rekla je "ona", pre nego što je poželjela dobrodošlicu na nekoliko različitih jezika. A na kraju je rekla i "dobrodošli".

Inicijativa, koju je Melanija najavila prošle godine, ima za cilj poboljšanje pristupa obrazovanju i tehnologiji za djecu širom svijeta.

BONUS VIDEO:

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Melanija Tramp robot

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

