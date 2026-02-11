logo
Roby, prvi humanoidni robot u BiH, predstavljen večeras u Banjaluci (Foto, video)

Roby, prvi humanoidni robot u BiH, predstavljen večeras u Banjaluci (Foto, video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Robot Roby je na kraju jednodnevne turneje po BiH, u okviru koje je posjetio Sarajevo i Mostar, boravio i u Banjaluci, i to u TC Delta Planet.

Prvi humanoidni robot u Bosni i Hercegovini Izvor: Slaven Petković - Mondo

Događaj je okupio građane, predstavnike medija i stručnjake iz oblasti inovacija, koji su imali priliku da iz prve ruke vide kako izgleda savremena robotika u realnom okruženju.

Roby je u Banjaluku stigao u okviru jednodnevne turneje kroz BIH, a cilj posjete bio je približavanje humanoidnih tehnologija široj javnosti i predstavljanje mogućnosti njihove primjene u svakodnevnom životu.

Tadej Slapnik, osnivač kompanije Vandri Robotics iz Slovenije i Marko Vrhovac, predstavnik Vandri Roboticsa u Banjaluci upoznali su prisutne sa robotovim mogućnostima, ciljem s kojim je napravljen i planovima za budućnost.

Istakli su da Roby predstavlja važan iskorak za Bosnu i Hercegovinu u oblasti digitalnih inovacija, te da humanoidni roboti sve više postaju dio modernih urbanih sredina, gdje samostalno obavljaju različite poslove, najčešće u turizmu i ugostiteljstvu. 

Najzanimljiviji dio prezentacije bila je interakcija sa prolaznicima, posebno s mališanima, koji su imali mnoštvo pitanja - koliko ima godina, ide li u vrtić, da li ga plaćaju...

Roby je razvijen u okviru platforme Humanoid Robots as a Service (HRaaS), rješenja koje omogućava sigurnu i fleksibilnu primjenu humanoidnih robota u realnim okruženjima.

Kako je naglašeno tokom večeri, fokus ove tehnologije nije zamjena ljudi, već saradnja s njima – kroz prirodnu komunikaciju, razumijevanje konteksta i pomoć u svakodnevnim zadacima.

