Godinu dana nakon Dervente: Roboti konobari stižu i u Banjaluku (VIDEO)

Nakon Dervente, Trebinja i Mostara, Banjaluka postaje jedan od gradova u koje uskoro stižu roboti konobari, najavljuju iz kompanije koja ih koristi u svojim ugostiteljskim uslugama.

Izvor: Shutterstock

Grad Derventa prošle godine se prvi u Bosni i Hecegovini mogao pohvaliti uvođenjem vještačke inteligencije u ugostiteljstvo kada su u jednom derventskom restoranu "zaposlena" dva konobara robota koji uslužuju goste.

Konobari roboti, nabavljeni iz Kine izazvali su veliku pažnju gostiju u restoranu "Kort Caffe" koji se nalazi u sklopu marketa "Hiper Kort" u Derventi. Kompanija "Frukta trejd" koja stoji iza ovog lanca marketa najavljuje da će roboti konobari uskoro usluživati i goste u Banjaluci.

"Nakon ovih sedam koliko trenutno imamo u Derventi, Trebinju i Mostaru, stiže još pet, i možemo da otkrijemo da je Banjaluka jedan od gradova u koje uskoro stižu roboti konobari, a planiramo do ljeta i uvođenje još nekih novina, za koje ćemo vas obavjetiti kada bude pravi trenutak", otkrivaju iz ove kompanije za Ekapiju.

Rekli su da se benefiti uvođenja robota konobara najviše osjete u nekim udarnim terminima i vikendom, kada su kapaciteti popunjeni. Roboti mogu da nose po nekoliko narudžbina i niko im se ne može požaliti da dugo čeka.

"Danas je sve marketing, roboti su svakako atrakcija i od kako su tu povećao nam se broj gostiju. Iako je nama kvalitet na prvom mjestu, uz robote smo željeli da olakšamo posao našim zaposlenima, ali i da pratimo moderne trendove", kažu u kompaniji.

Što se tiče kvarova i nekih nepredviđenosti, iz "Frukta trejda" kažu da se do sada nisu susreli sa tim, te da su u stalnom kontaktu sa kompanijom iz Kine koja im je isporučila robote.

"Jedina stavka na koju smo do sada naišli je da se senzori ispod njega zaprljaju, nakupi se prašina... to su neke greške koje on sam prijavljuje da se otežano kreće i da se očisti senzor. Mnogi su se pitali da li može da se desi da robot udari ili zapne za nekoga, to je praktično nemoguće jer oni imaju dovoljno senzora i kamera, a kreću se dovoljno sporo da mogu da odreaguju na vrijeme kada uoče svaku prepreku", pojasnili su.

(MONDO/Ekapija)