Iran odgovorio na američki mirovni plan, čeka se reakcija Vašingtona

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Iran je poslao zvaničan odgovor na američki mirovni prijedlog i zatražio prekid napada, reparacije i priznanje suverenosti nad Ormuskim moreuzom.

Iran poslao odgovor na američki mirovni plan: Traži prekid napada i reparacije

Vlasti Irana poslale su zvaničan odgovor na američki prijedlog mirovnog plana i sada čekaju reakciju Vašingtona, javila je iranska agencija Tasnim, pozivajući se na neimenovani izvor.

Odgovor je, navodno, poslat sinoć preko posrednika, piše RIA Novosti.

Tasnim piše da je Teheran poručio da je potrebno prekinuti napade na Iran i da se stvore uslovi za sprečavanje novog sukoba.

Osim toga, Teheran zahtijeva nadoknadu štete, zagarantovane reparacije i prekid rata "na svim frontovima" kada se radi o iranskim saveznicima u regionu.

Tasnim dodaje da su vlasti Irana zatražile priznavanje suverenosti nad Ormuskim moreuzom.

Iran Ormuski moreuz SAD pregovori

