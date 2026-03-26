Iran odgovorio na američki mirovni plan, čeka se reakcija Vašingtona

Iran je poslao zvaničan odgovor na američki mirovni prijedlog i zatražio prekid napada, reparacije i priznanje suverenosti nad Ormuskim moreuzom.

Vlasti Irana poslale su zvaničan odgovor na američki prijedlog mirovnog plana i sada čekaju reakciju Vašingtona, javila je iranska agencija Tasnim, pozivajući se na neimenovani izvor.

Odgovor je, navodno, poslat sinoć preko posrednika, piše RIA Novosti.

Tasnim piše da je Teheran poručio da je potrebno prekinuti napade na Iran i da se stvore uslovi za sprečavanje novog sukoba.

Osim toga, Teheran zahtijeva nadoknadu štete, zagarantovane reparacije i prekid rata "na svim frontovima" kada se radi o iranskim saveznicima u regionu.

Tasnim dodaje da su vlasti Irana zatražile priznavanje suverenosti nad Ormuskim moreuzom.