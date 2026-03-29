"Nije oštećen, potpuno je uništen": Iranci oborili čuveni američki avion i odmah se pohvalili fotografijom (Foto)

Iran tvrdi da je u napadu na vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji uništio američki avion za rano upozoravanje AWACS.

Iran je objavio satelitske snimke za koje tvrdi da prikazuju uništenje američkog aviona za rano upozoravanje i kontrolu E-3G Sentri AVAKS u Saudijskoj Arabiji u vazduhoplovnoj bazi Princ Sultan, nakon napada izvedenog 27. marta.

Na fotografijama koje su objavili iranski mediji vidi se velika šteta na letelici, uz tvrdnju Teherana da avion nije samo oštećen, već je potpuno uništen.

"Nije oštećen. Potpuno je uništen", navodi se u opisu koji prati snimak.

Juče je objavljeno da su iranski napadi na vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji oštetili američki avion AWACS E-3 Sentri, zajedno sa više aviona za dopunu goriva u vazduhu. Za sada nema zvanične potvrde iz Sjedinjenih Američkih Država o obimu štete.