Gori aerodrom u Kuvajtu: Iran lansirao ogroman broj dronova (Video)

Iran pogodio aerodrom u Kuvajtu nakon čega je izbio veliki požar.

Izvor: X/KuwaitArmyGHQ/Printscreen

Iran je lansirao nekoliko dronova u strahovitom napadu na Međunarodni aerodrom u Kuvajtu, javlja "Skaj Njuz". Izbio je veliki požar nakon napada i prema prvim informacijama, nema povrijeđenih.

Oštećeni su radarski sistemi i tankovi za gorivo aviona. Čak 15 iranskih dronova je lansirano na Kuvajt u prethodna 24 sata.

جانب من دعم ومساندة إطفاء الجيش الكويتي لجهود قوة الإطفاء العام في مكافحة الحريق الذي نشب جراء العدوان الآثم على خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي.#الجيش_الكويتي#إطفاء_الجيشpic.twitter.com/XtAc7avQ74 — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ)March 28, 2026

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.