Huti izvršili prvi napad na Izrael: Ispalili niz balističkih raketa, pa poslali dramatičnu poruku

Huti zvanično objavili ulazak u rat u znak podrške Iranu i iznijeli prijetnje da će ciljati američke brodove i ratne brodove u Crvenom moru ako Vašington nastavi da učestvuje u akcijama protiv Irana i njegovih saveznika.

BREAKING: The Houthis have officially announced entry into the conflict in support of Iran. Houthi military spokesperson: “We will target U.S. ships and warships in the Red Sea.”pic.twitter.com/8J2J1SuekX — Conflict Alarm (@ConflictAlarm)March 27, 2026

Proiranski šiitski pokret Huti u Jemenu potvrdili su da su prvi put napali Izrael od početka američko-izraelskog rata s Iranom. Grupa navodi da je ispalila niz balističkih raketa "ciljajući osjetljive izraelske vojne objekte" kao odgovor na napade u Iranu, Libanu, Iraku i palestinskim teritorijama.

Dodaju da će njihove operacije trajati sve dok "agresija" na svim frontovima ne prestane. Ovo saopštenje dolazi nakon što su izraelske snage (IDF) objavile da su presrele raketu iz Jemena.

The Iranian-backed Houthis in Yemen have decided to officially join the ongoing war on the side of Iran, with sirens currently sounding across Southern Israel due to the launch of a ballistic missile from Yemen.pic.twitter.com/AGfn3mEuxl — OSINTdefender (@sentdefender)March 28, 2026

Ko su Huti?

Huti su vojno-politički i vjerski pokret predvođen porodicom Huti i baziran u sjevernom Jemenu. Pripadaju zajdijskoj sekti šiitskog islama.

Huti imaju istoriju gerilskog ratovanja sa jemenskom vojskom, ali su nakon "Arapskog proljeća" 2011. godine proširili svoju moć i izgradili bliže veze sa Iranom. Iskoristivši nestabilnost u zemlji, grupa je 2014. godine zauzela glavni grad Sanu.

Sljedeće godine, Saudijska Arabija je predvodila koaliciju arapskih država u vojnoj intervenciji kako bi pokušala da ukloni grupu.

Huti su demonstrirali značajne raketne sposobnosti, napadajući naftne objekte i vitalnu infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Poslije godina borbi koje su dovele do jedne od najgorih humanitarnih kriza na svijetu, Ujedinjene nacije su 2022. godine posredovale u primirju između sukobljenih strana u Jemenu, koje je od tada očuvano.

Napadi u Crvenom moru

Poslije napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, koji je pokrenuo razornu izraelsku vojnu kampanju u Gazi, Huti su počeli da gađaju međunarodne brodove u Crvenom moru, navodeći da to čine u znak podrške Palestincima.

Takođe su ispaljivali dronove i rakete na Izrael, koji je odgovorio vazdušnim udarima na ciljeve Huta. SAD su takođe izvele udare protiv Huta. Napadi Huta su prestali poslije primirja između Izraela i Hamasa u oktobru 2025. godine.

