"Ne pravite svadbe u inostranstvu": Najmnogoljudnija zemlja svijeta uvela mjere zbog velike krize

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Indijski premijer Modi poziva građane da štede gorivo i odustanu od svadbi u inostranstvu zbog energetske krize izazvane ratom sa Iranom.

Indija uvodi rigorozne mjere zbog Irana Izvor: sladkozaponi/Shutterstock

Indijski premijer Narendra Modi pozvao je građane da maksimalno štede gorivo, odustanu od vjenčanja u inostranstvu i rade od kuće. Kako prenosi CNN, ove preporuke dolaze kao direktna posledica energetske krize izazvane ratom sa Iranom, koja snažno pogađa najmnogoljudniju zemlju sveta.

"Moramo da ograničimo potrošnju benzina i dizela. U gradovima koji imaju metro, treba da se odlučimo za taj vid prevoza. Ako baš moramo da koristimo automobil, onda treba da delimo prevoz sa drugima", poručio je Modi tokom javnog skupa u nedelju.

Dodao je da je u trenutnoj situaciji ključno očuvati devizne rezerve zemlje, zbog čega je apelovao na Indijce da ne kupuju zlatni nakit i da izbegavaju putovanja van granica države.

Bez svadbi na Tajlandu i kupovine zlata

Poseban naglasak premijer je stavio na navike srednje klase, koja sve češće organizuje luksuzne proslave i odmore u inostranstvu.

"Među srednjom klasom raste kultura održavanja vjenčanja i odlaska na godišnje odmore u inostranstvo. Trebalo bi da odložimo takva putovanja na barem godinu dana", istakao je Modi.

Posljednjih godina u Indiji je postao trend organizovanje vjenčanja u inostranstvu, pri čemu su ljetovališta i luksuzni hoteli na Tajlandu među najpopularnijim opcijama. Vlada sada traži od građana da taj novac zadrže unutar zemlje kako bi se lakše prevazišli ekonomski udari izazvani prekidima u snabdjevanju energentima.

Blokada Ormuskog moreuza pogađa 1,4 milijarde ljudi

Indija, u kojoj živi više od 1,4 milijarde ljudi, jedna je od država koje najteže pogađa iranska blokada Ormuskog moreuza.

Razlog leži u ogromnoj zavisnosti zemlje od uvoza nafte i gasa sa Bliskog istoka, koji je sada gotovo potpuno onemogućen ili drastično skuplji.

Vlada je već ranije iskoristila vanredna ovlašćenja kako bi preusmjerila gorivo od industrijskih korisnika ka domaćinstvima, kako bi obezbjedila osnovno snabdjevanje.

Modijev apel građanima smatra se pokušajem da se izbegne potpuni kolaps energetskog sistema dok sukob u Persijskom zalivu i dalje traje bez naznaka smirivanja.

 (Index.hr/Mondo) 

