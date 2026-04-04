Tvrđava sa jezivim upozorenjem: Niko se ne usuđuje da dođe poslije zalaska sunca, taksisti ni da priđu

Jezivo upozorenje stoji na ulazu. Međutim, oni koji su ga posjetili, kažu da ostavlja čudan osjećaj.

Indija je zemlja priča. U njoj žive milioni narodnih legendi i mitova, u koje dobar dio ljudi još uvijek vjeruje. Jedno od najmisterioznijih mjesta u zemlji je tvrđava Bangar, za koju se kaže da je nastanjena duhovima. Ona je zaštićeni spomenik pod okriljem Arheološkog instituta Indije (ASI), što je ujedno i razlog zašto je boravak tamo noću zabranjen.

Duhova, bar prema čuvarima, nema. Međutim, poslije zalaska sunca u tvrđavu ponekad ulaze oni koji žele da se sami uvjere kako to mjesto izgleda, uprkos tome što je ulazak nezakonit. Svoja iskustva često dijele na forumima i blogovima, tvrdeći da su ih čuvari puštali uz mito. Za noćni ulazak potrebna je posebna dozvola indijskih vlasti.

Ako vas put navede u ovaj dio Indije, Bangar se nalazi 78 km od Džajpura. Možete da uzmete taksi, najbolje onaj koji ima rezervnu gumu, jer putevi nisu baš dobri. Tvrđava se nalazi između Džajpura i Alvara, u saveznoj državi Radžastan. Iako je u ruševinama, ona i dalje plijeni zbog mirnog i zelenog ambijenta, napušteni ostaci svjedoče o nekada veličanstvenom kraljevstvu, koje je izgradio Madho Sing, mlađi brat čuvenog generala Mana Singa.

Sjećanja iz prošlosti

Poznavaoci tvrde da je put koji vodi do tvrđave pust i da ostavlja čudan osjećaj, ali ne i susret sa duhovima. Ipak, lokalne priče govore o nestalim ljudima i čudnim zvucima koji se čuju iz ruševina. Na samom ulazu, posjetioce čeka upozorenje Arheološkog instituta Indije.

"Ulazak u Bangar prije svitanja i poslije zalaska sunca je strogo zabranjen".

Glavni ulaz vodi kroz ostatke starog grada, a unutar zidina nalaze se ostaci palata, hramova i napuštenih pijaca.

Lokalno stanovništvo vjeruje da oni koji su noću ušli u tvrđavu, nikada više nisu pronađeni. Jedna od legendi govori o moćnom čarobnjaku koji je zabranio da bilo koja kuća u Bangaru bude viša od njegove. Ako bi njena sjenka pala na njegovu kuću, grad bi nestao. Madho Singovom unuku, Adžabu Singu, nije bilo stalo do ovog upozorenja i izgradio je visoku građevinu. Senka je pala na kuću čarobnjaka i grad je nestao.

Druga verzija legende kaže da je taj čarobnjak bio zaljubljen u princezu Ratnavati. Jednog dana, zamijenio je njen parfem eliksirom koji bi je natjerao da ga zavoli. Ratnavati je otkrila prevaru i bacila posudu sa eliksirom na kamen, koji se otkotrljao i ubio čarobnjaka. Prije nego što je umro, prokleo je cijeli grad, rekavši da će Bangar biti uništen i da niko više neće moći da živi tamo.

