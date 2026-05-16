Prijedor slavi Dan grada: Mitropolitu Jefremu najveće priznanje (FOTO)

U Prijedoru je povodom Dana grada održana svečana akademija na kojoj su dodijeljene nagrade i priznanja, a Povelju počasnog građanina dobio je Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem, kao najzaslužniji za obnovu i oživljavanje manastira Miloševac.

Izvor: Srna/Katarina Panić

Gradonačelnik Slobodan Javor rekao je da je 16. maj najvažniji datum u istoriji grada i da Prijedor danas krupnim koracima ide naprijed, razvija se u savremenu i modernu lokalnu zajednicu.

"Ništa to ne bismo mogli da postignemo da nema direktne iskrene podrške sa republičkog nivoa vlasti. Prvenstveno hoću da se zahvalim predsjedniku Dodiku što svake godine dođe u našu lokalnu zajednicu, ne samo kada su važni i značajni datumi, već kada su u pitanju i problemi", naveo je Javor.

On je najavio da će za 10 dana Skupština grada da donese odluku o besplatnim placevima za više kategorija, što je jedna od mjera da ljudi ovdje ostaju.

Javor je rekao da su završeni projekti rekonstrukcije bolnice i zaobilaznice, te se očekuje raspisivanje tendera.

"Za najdalje mjesec i po dana, biće završeni projekti zaštite od poplava, a potom će početi jednako važan projekat - produbljenja korita Sane", istakao je Javor.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da građani Prijedora treba da budu ponosni na svoje pretke koji su na današnji dan u Drugom svjetskom ratu od ovog područja učinili najveću slobodnu teritoriju u porobljenoj Evropi.

"Reći ću ovdje nešto što do sada nisam govorio. Moj djed Miloš bio je u grupi koja ja oslobađala grad tada. Pričao mi je o selu Rakelići jer je ta njegova grupa dolazila sa te strane", rekao je Dodik.

Povelju je u ime mitropolita koji je na Saboru Sinoda Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, preuzeo protojerej Dragan Hrvaćanin koji je zahvalio gradu.

"Manastir Miloševac je ukras grada Prijedora i svih nas", rekao je Hrvaćanin.

Nagrada grada uručena je KUD-u "Milan Egić" iz Brezičana, Plaketa grada Kolu srpskih sestara.

Najboljim studentima završnih godina prvog ciklusa studija, Javor je uručio priznanja i novačane nagrade od po 5.000 KM.

Dobitnici su Siniša Stevanić i Anđela Mrđa sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Filip Dukić sa Akademije umetnosti u Novom Sadu i Sanja Radujko sa Akademije umjetnosti u Banjaluci, a dobitnik nagrade je i Ivana Stjepanović sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Dukić je u ime nagrađenih čestitao kolegama, izrazivši čast što je danas na ovom mjestu, kao i zahvalnost za to što gradonačelnik i Gradska uprava već treću godinu na ovaj način pokazuju da cijene trud, zalaganje i posvećenost.

"Citiraću Mešu Selimovića `Brzo učenje stvara nedoučenog čovjeka ili kompleksiranog ili suviše sigurnog u sebe`, `a ništa nije opasnije od neznanja koje postane aktivno`, kako kaže Gete. Zato nikakvi kursevi, ma kako savremenim audio-vizuelnim sredstvima opremljeni, ne mogu da zamijene redovno školovanje", rekao je Dukić.

Zamjenik gradonačelnika Nenad Mejakić uručio je pohvale grada koje su ove godine dobili Osnovna škola "Jovan Cvijić" Brezičani, Udruženje za očuvanje tradicije, Udruženje građana "Humanitas", ljekari Azra Pašalić, Goran Račetović i Slavica Lazić.

Dobitnici su i književnik Nenad Grujičić, autori u filmskom stvaralaštvu Nedeljko Lajšić i Pero Špadić, učiteljica Jovana Končar, Humanitarna organizacija "Srbi za Srbe" i dugogodišnji pregalac u kulturi Zoran Stanić.

Zahvalnicama su nagrađeni Ministarstvo odbrane Slovenije za rekonstrukciju i opremanje prostorija Omladinskog savjeta Prijedor i opština Velenje za nesebičnu pomoć i podršku građanima Prijedora u saniranju šteta od poplava.

U programu akademije učestvovali su Srpsko pjevačko društvo "Vila", višestruke učesnice Đurđevdanskog festivala Maša i Miljana Gašić, koje su premijerno izvele kompoziciju "Vile sa Kozare", Dječija baletska grupa Kola srpskih sestara i hor Dječijeg vrtića "Radost".

