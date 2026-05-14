Prihvaćen sporazum o priznanju krivice: Bivšem direktoru ribnjaka "Saničani" godina zatvora

Autor D.V.
0

Osnovni sud u Prijedoru prihvatio je danas sporazum o priznanju krivice u postupku protiv bivšeg direktora prijedorskog ribnjaka "Saničani" Rade Ratkovca, optuženog za privredni kriminal.

Bivšem direktoru ribnjaka "Saničani" godina zatvora Izvor: YouTube/Screenshot

Sporazumom je predložena kazna zatvora od godinu dana po izmijenjenoj optužnici Okružnog javnog tužilaštva Prijedor koja Ratkovca tereti za produženo krivično djelo zloupotreba ovlaštenja u privredi, za šta ja propisana kazna zatvora u rasponu od jedne do 10 godina.

Tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor Irman Dedić rekao je da je sporazumom predložena minimalna kazna jer je djelo počinjeno prije više od sedam godina, a optuženi je neosuđivan, porodičan čovjek, osoba starija od 65 godina, teško narušenog zdravlja i ne posjeduje nekretnine na svoje ime.

Ratkovac je optužen da je tokom 2015, 2017. i 2018. godine naplaćivao potraživanja ribnjaka putem kompenzacija i cesija da bi izbjegao uplate na račun ribnjaka.

Račun ribnjaka bio je blokiran zbog neplaćenih poreskih obaveza i Ratkovac je cesijama i kompenzacijama imao namjeru da pribavi protivpravnu imovinsku korist za ribnjak i da izbjegne plaćanje dugova koje je utvrdila Poreska uprava Republike Srpske.

Izricanje kazne sud je najavio za ponedjeljak, 18. maj.

Ribnjak "Saničani" u stečaju je od 2021. godine i taj postupak se vodi pred Okružnim privrednim sudom u Prijedoru.

