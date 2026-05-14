Prihvaćen sporazum o priznanju krivice: Bivšem direktoru ribnjaka "Saničani" godina zatvora

Osnovni sud u Prijedoru prihvatio je danas sporazum o priznanju krivice u postupku protiv bivšeg direktora prijedorskog ribnjaka "Saničani" Rade Ratkovca, optuženog za privredni kriminal.
Sporazumom je predložena kazna zatvora od godinu dana po izmijenjenoj optužnici Okružnog javnog tužilaštva Prijedor koja Ratkovca tereti za produženo krivično djelo zloupotreba ovlaštenja u privredi, za šta ja propisana kazna zatvora u rasponu od jedne do 10 godina.
Tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor Irman Dedić rekao je da je sporazumom predložena minimalna kazna jer je djelo počinjeno prije više od sedam godina, a optuženi je neosuđivan, porodičan čovjek, osoba starija od 65 godina, teško narušenog zdravlja i ne posjeduje nekretnine na svoje ime.
Ratkovac je optužen da je tokom 2015, 2017. i 2018. godine naplaćivao potraživanja ribnjaka putem kompenzacija i cesija da bi izbjegao uplate na račun ribnjaka.
Račun ribnjaka bio je blokiran zbog neplaćenih poreskih obaveza i Ratkovac je cesijama i kompenzacijama imao namjeru da pribavi protivpravnu imovinsku korist za ribnjak i da izbjegne plaćanje dugova koje je utvrdila Poreska uprava Republike Srpske.
Izricanje kazne sud je najavio za ponedjeljak, 18. maj.
Ribnjak "Saničani" u stečaju je od 2021. godine i taj postupak se vodi pred Okružnim privrednim sudom u Prijedoru.