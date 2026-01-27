Ribnjak "Saničani": Stečajni upravnik predlaže reorganizaciju umjesto prodaje

Predloženo je da skupština obaveže stečajnog upravnika da u zakonskim rokovima donese plan reorganizacije, a koja bi trebalo da dovede do povoljnijeg namirenja povjerilaca i očuvanja radnih mjesta

Stečajni upravnik prijedorskog ribnjaka "Saničani" Vojo Pavičić predložiće skupštini povjerilaca da se u ovom preduzeću provede postupak reorganizacije, a da van snage bude stavljena ranija odluka o prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica, navodi se u prijedlogu odluke kojeg je oglasio Okružni privredni sud u Prijedoru.

U prijedlogu, o kojem bi ove sedmice trebalo da se izjasni skupština povjerilaca, Pavičić navodi da je to tijelo ranije donijelo odluku o prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica, ali da se nije moglo naći rješenje pod kojim uslovima bi se izvršila ova prodaja, tako da prodaja nikad nije ni objavljena.

On je ukazao na različite interese povjerilaca i pozvao ih da se opredijele i okupe oko dva zajednička cilja, a to su maksimalno namirenje povjerilaca, koje se, prema njegovim riječima, ne može postići prodajom stečajnog dužnika kao pravnog lica, te nastavak poslovne djelatnosti stečjanog dužnika.

Pavičić je predložio da skupština obaveže stečajnog upravnika da u zakonskim rokovima donese plan reorganizacije, a koja bi trebalo da dovede do povoljnijeg namirenja povjerilaca i očuvanja radnih mjesta.

Ribnjak ima šest radnika i novi stečajni upravnik preuzeo je vođenje stečaja u julu prošle godine kada im se dugovalo 15 plata. U međuvremenu su isplaćene dvije plate njima i plata za sedam sezonskih radnika angažovanih na izlovu ribe od 15. novembra do 31. decembra prošle godine.

"Prioriteti za naredni period su rješavanje postojeće nelikvidnosti i obezbjeđenje sredstava za isplatu zaostalih plata, poreza i doprinosa, a to se planira prodajom ribe i, kad se steknu uslovi, prodajom poslovnog prostora ribarnice u Prijedoru", navedeno je u izvještaju stečajnog upravnika za prvih pet mjeseci rada.

S danom 31. decembra 2025. godine ribnjak potražuje 79.435 KM, a ukupan iznos obaveza je 2.539.610 KM, gdje najveći udio čine obaveze prema povjeriocima koji su svoja potraživanja prijavili prilikom otvaranja stečaja, a slijede plate radnicima i licima angažovanima po ugovoru o djelu.

Izvještajno ročište pred Okružnim privrednim sudom u Prijedoru održaće se u četvrtak, 29. januara.