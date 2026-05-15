Dodik pozvao kompanije iz Srpske i Srbije da zatvore radnje u Sarajevu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da kompanije iz Republike Srpske i Srbije treba da zatvore radnje u Sarajevu, tvrdeći da je mržnja jača od ekonomskih interesa.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je, "mržnja Sarajeva prema Srbiji, Republici Srpskoj i Srbima jača od ekonomskog interesa i želje za saradnjom", komentarišući događaje povezane sa prodavnicama kompanija iz Srbije i Republike Srpske u Sarajevu.
"To što je učinjeno na prodavnicama kompanija iz Srbije i Republike Srpske, neodoljivo podsjeća na početak najmračnijeg razdoblja u istoriji Evrope i svijeta. I neće stati. Ponoviće se. Dok god i posljednja ne bude zatvorena", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
On je naveo da je "mržnja kao korov, teško se iskorjenjuje, a kada se hrani, onda buja".
"Zato pozivam sve naše kompanije – zatvorite svoje radnje. Ima posla i mimo Sarajeva", poručio je predsjednik SNSD-a.
Dodik je komentarisao incident u kom je bačena crvena farba na jednu od prodavnica u ulici Ferhadija u Sarajevu,
Мржња Сарајева према Србији, Републици Српској и Србима јача је од економског интереса и жеље за сарадњом.— Милорад Додик (@MiloradDodik)May 15, 2026
То што је учињено на продавницама компанија из Србије и Републике Српске, неодољиво подсјећа на почетак најмрачнијег раздобља у историји Европе и свијета.
И неће стати.…