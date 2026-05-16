"Ubijen je najaktivniji terorista na svijetu": Eliminisan drugi čovjek ISIS-a

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da su američke i nigerijske snage u zajedničkoj operaciji ubile Abu-Bilala al-Minukija, za kojeg tvrdi da je bio drugi čovjek ISIS-a na globalnom nivou.

Ubijen drugi čovjek ISIS-a Izvor: YouTube/Screenshot/VICE News

Američke i nigerijske snage su u petak ubile visokog komandanta ISIS-a, objavio je američki predsjednik Donald Tramp. Vijest je potvrdio u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

"Večeras su, po mom naređenju, hrabre američke snage i Oružane snage Nigerije besprijekorno izvele pažljivo isplaniranu i veoma složenu misiju kako bi sa bojišta uklonile najaktivnijeg teroristu na svijetu", napisao je Tramp i dodao:

"Ubijeni Abu-Bilal al-Minuki je drugi čovjek u komandnom lancu ISIS-a na globalnom nivou. Više neće terorisati narod Afrike niti pomagati u planiranju operacija protiv Amerikanaca", naveo je predsjednik Amerike.

Ovo nije prvi udar koji je Tramp naredio protiv militanata Islamske države u Nigeriji, optužujući ih za progon hrišćana u toj zemlji, piše CNN.

U decembru je rekao da je izveo "snažan i smrtonosan napad na ISIS" u sjeverozapadnoj Nigeriji, dodajući da "ubijaju nedužne hrišćane".

(Mondo.rs)

