logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlada Srpske produžila mjeru: Još 30 dana povrat 10 feninga po litri goriva

Vlada Srpske produžila mjeru: Još 30 dana povrat 10 feninga po litri goriva

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Ministar Ned Puhovac potvrdio da Vlada RS nastavlja sa mjerom pomoći.

Benzinska pumpa Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac rekao je da je Vlada Srpske donijela odluku o produženju odluke o pomoći stanovništvu i privredi povratom 10 feniga po kupljenoj litri goriva.

Puhovac je naveo da će ta odluka važiti narednih 30 dana.

"U vrijeme kada je donesena prva odluka bili su veliki problemi sa cijenama naftnih redivata. Cijene su išle čak i do 3,95 KM. Vlada je odlučila u tom momentu da damo ovih 10 feninga popusta.

Danas su cijene stabilne, oko 3,20 do 3,25 KM, ali Vlada se, ipak, odlučila na ovaj korak jer odgovorno pristupamo ovoj krizi i nastojimo da reagujemo ukoliko dođe do ponovnih poremećaja", izjavio je Puhovac novinarima u Banjaluci.

Puhovac je naveo da bi se kroz desetak dana trebalo znati koliko je Vlada Srpske do sada izvojila za povrat 10 feninga po litri goriva.

On je dodao da je odluka danas donesena na telefonskoj sjednici Vlade Srpske.

Možda će vas zanimati

Tagovi

gorivo akcize

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ