Vodič za vozače: Koliko dugo traje filter za ulje i zašto ga treba redovno mijenjati uz svako novo ulje?

Filter za ulje često se zanemaruje, iako ima ključnu ulogu u radu motora. Stručnjaci upozoravaju da njegovo nepravovrjemeno mijenjanje može dovesti do ozbiljnih kvarova i skupih popravki.

Izvor: Shutterstock

Pitanje koliko dugo traje filter ulja može djelovati neobično, s obzirom na to da je uobičajena praksa da se mijenja prilikom svake zamjene ulja. Filteri su pristupačni i predstavljaju jeftinu zaštitu od skupih kvarova na motoru.

Vozači se često fokusiraju na marku i vrstu motornog ulja, ali pošto filter održava ulje čistim i bez nečistoća, podjednako je važno obratiti pažnju na njegovu vrstu i kvalitet.

Celulozni i sintetički filteri

Postoje dvije osnovne vrste filtera za ulje: celulozni i sintetički. Nazivi se odnose na materijal od kojeg je izrađen filterski uložak. Sintetički filteri imaju duži vek trajanja, otporniji su na začepljenje i mogu da izdrže 16.000 kilometara ili više.

S druge strane, celulozni filteri su standardni u većini novijih i starijih vozila. Gotovo su jednako efikasni kao i sintetički filteri u uklanjanju prljavštine, a i povoljniji su.

Međutim, efikasnost celuloznih filtera značajno opada kako se pune nečistoćama. Takođe su osjetljivi na hemikalije, propadanje usled starenja i oštećenja izazvana vlagom. Zbog toga bi celulozne filtere trebalo mijenjati najkasnije nakon 8.000 pređenih kilometara.

Motor tehnički može izdržati i duže, ali se postavlja pitanje zašto rizikovati njegov ispravan rad zbog jeftine komponente. Zamjena ulja i filtera je uvijek jeftinija od popravke ili zamjene motora.

Šta ako se filter ne zameni?

Filtar ulja je potrošni materijal, baš kao i samo ulje. Njegovo zanemarivanje dugoročno može prouzrokovati velike troškove. Poznato je da ulje podmazuje, hladi i apsorbuje nečistoće, zbog čega se vremenom troši i prlja.

Zato se zamjena ulja preporučuje jednom godišnje ili na svakih 8.000 do 16.000 pređenih kilometara, u zavisnosti od toga da li vaš motor koristi konvencionalno, polusintetičko ili potpuno sintetičko ulje. Međutim, bez obzira na vrstu, ulje ne može dugo da obavlja svoju funkciju bez ispravnog filtera.

Korišćenje pogrešnog ulja ne mora nužno da uništi vaš motor, ali zanemarivanje zamjene filtera dugoročno može imati ozbiljne posljedice.

Osim što će zaprljati novo ulje, stari filter će se vremenom začepiti, što može smanjiti pritisak ulja. Iako premosni ventil unutar filtera osigurava da motor ne ostane bez podmazivanja u slučaju začepljenja, to ujedno znači da ulje do motora dolazi bez prethodnog filtriranja.

Kada se to dogodi, motorom će kružiti prljavo ulje, zajedno sa svim nečistoćama koje je filter trebalo da zaustavi. Takvo ulje značajno povećava rizik od oštećenja motora zbog povećanog trenja ili mogućeg pregrijavanja.

Ukratko, s obzirom na nisku cijenu filtera, najbolje ih je mijenjati sa svakom zamjenom ulja. Iako je tehnički moguće promijeniti samo filter bez zamjene ulja, obavljanje oba zadatka istovremeno je najbolja opcija za zdravlje motora i vaš novčanik.