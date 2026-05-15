Njemački državljanin osumnjičen za pokušaj paljenja kuće i automobila u Banjaluci

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci predložilo je određivanje pritvora za I.Đ. (32), državljanina Njemačke, zbog sumnje da je pokušao zapaliti kuću i automobil u banjalučkom naselju Lazarevo.

Izvor: MONDO

Kako je saopšteno iz Tužilaštva, osumnjičeni se tereti za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti u pokušaju.

Prema navodima istrage, incident se dogodio 12. maja oko 4.15 časova u Ruskoj ulici u Banjaluci, kada je osumnjičeni, maskiran fantomkom i kapom, ušao u dvorište kuće D.P. i sa tri Molotovljeva koktela i plastičnim kanisterom goriva pokušao zapaliti kuću i putnički automobil oštećenog.

Tužilaštvo je zatražilo pritvor zbog opasnosti od bjekstva, kao i bojazni da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu će odlučiti sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banja Luka.