logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Njemački državljanin osumnjičen za pokušaj paljenja kuće i automobila u Banjaluci

Njemački državljanin osumnjičen za pokušaj paljenja kuće i automobila u Banjaluci

Autor Nikolina Damjanić
0

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci predložilo je određivanje pritvora za I.Đ. (32), državljanina Njemačke, zbog sumnje da je pokušao zapaliti kuću i automobil u banjalučkom naselju Lazarevo.

Ilustrajcije policija Izvor: MONDO

Kako je saopšteno iz Tužilaštva, osumnjičeni se tereti za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti u pokušaju.

Prema navodima istrage, incident se dogodio 12. maja oko 4.15 časova u Ruskoj ulici u Banjaluci, kada je osumnjičeni, maskiran fantomkom i kapom, ušao u dvorište kuće D.P. i sa tri Molotovljeva koktela i plastičnim kanisterom goriva pokušao zapaliti kuću i putnički automobil oštećenog.

Tužilaštvo je zatražilo pritvor zbog opasnosti od bjekstva, kao i bojazni da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu će odlučiti sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banja Luka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

hapšenje Njemačka pritvor

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ