U sudaru automobila i autobusa kod Šamca povrijeđene dvije osobe

Autor N.D. Izvor SRNA
Dvije osobe povrijeđene su u sudaru automobila i autobusa na magistralnom putu Šamac-Brčko, u mjestu Burumac u opštini Šamac.

Udes kod Šamca Izvor: Mondo - Slaven Petković

Saobraćajna nezgoda dogodila se jutros u 6.35 časova u kojoj su učestvovali autobus "neoplan" kojim je upravljalo E.Ž. i automobil "golf" za čijim je upravljačem bio G.M.

Na mjestu suvozača u automobilu nalazilo se lice B.M, saopšteno je danas iz Policijske uprave Bijeljina.

Oba lica iz automobila zadobila su povrede o čijem stepenu se dežurni ljekari nisu izjasnili.

Pripadnici Policijske stanice Šamac izvršili su uviđaj na licu mjesta, uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

Od 6.35 časova do 8.10 časova saobraćaj se na ovoj dionici puta odvijao
alternativnim pravcima.

