logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Grip poharao Šamac: Dnevno se ljekaru javi i do 100 ljudi s respiratornim tegobama

Grip poharao Šamac: Dnevno se ljekaru javi i do 100 ljudi s respiratornim tegobama

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

U Dom zdravlja Šamac dnevno se javlja do 100 pacijenata sa respiratornim tegobama, rekao je epidemiolog u ovoj zdravstvenoj ustanovi Jovan Živković, navodeći da se taj broj povećava svaki dan.

Veliki broj Šamčana kod ljekara zbog gripa Izvor: New Africa/Shutterstock

On je dodao da se pacijenti javljaju na preglede i u porodične ambulante i Službu hitne pomoći.

Živković je upozorio na brzo širenje infekcija unutar porodica, te ukazao na moguće komplikacije, zbog kojih je dio pacijenata i hospitalizovan.

"Bilježi se porast broja pacijenata sa simptomima respiratornih infekcija, od povišene temperature do upornog kašlja. Zbog takve epidemiološke slike zdravstveni sistem je pod pritiskom", naveo je Živković.

On je dodao da su 2. januara imali više od 120 pacijenata u Službi hitne pomoći, od kojih je 90 odsto bilo sa simptomima praćenim povišenom temperaturom.

Živković je podsjetio da je vakcinacija i dalje najefikasniji način zaštite od gripa, te dodao da oni koji imaju simptome treba da ostanu kod kuće i ne izlažu druge riziku, posebno osobe sa hroničnim oboljenjima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Šamac grip ljekari bolesti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ