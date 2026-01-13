Grip poharao Šamac: Dnevno se ljekaru javi i do 100 ljudi s respiratornim tegobama

U Dom zdravlja Šamac dnevno se javlja do 100 pacijenata sa respiratornim tegobama, rekao je epidemiolog u ovoj zdravstvenoj ustanovi Jovan Živković, navodeći da se taj broj povećava svaki dan.

Izvor: New Africa/Shutterstock

On je dodao da se pacijenti javljaju na preglede i u porodične ambulante i Službu hitne pomoći.

Živković je upozorio na brzo širenje infekcija unutar porodica, te ukazao na moguće komplikacije, zbog kojih je dio pacijenata i hospitalizovan.

"Bilježi se porast broja pacijenata sa simptomima respiratornih infekcija, od povišene temperature do upornog kašlja. Zbog takve epidemiološke slike zdravstveni sistem je pod pritiskom", naveo je Živković.

On je dodao da su 2. januara imali više od 120 pacijenata u Službi hitne pomoći, od kojih je 90 odsto bilo sa simptomima praćenim povišenom temperaturom.

Živković je podsjetio da je vakcinacija i dalje najefikasniji način zaštite od gripa, te dodao da oni koji imaju simptome treba da ostanu kod kuće i ne izlažu druge riziku, posebno osobe sa hroničnim oboljenjima.