Omaž prvoj srpskoj kostimografkinji: U Šamcu otvoren peti festival "Milica"

Festival "Milica", posvećen znamenitoj Šamčanki Milici Babić Andrić, prvoj školovanoj kostimografkinji na ovim prostorima i supruzi nobelovca Ive Andrića, večeras je svečano otvoren u Šamcu koncertom Operskog studija Narodnog pozorišta iz Beograda.
Pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Tanja Đaković rekla je novinarima da Ministarstvo prepoznaje značaj festivala koji njeguje kulturu sjećanja na znamenite ličnosti koje su obilježile našu istoriju i kulturu, te zato već petu godinu pruža podršku festivalu "Milica".
Ona je navela da se ta podrška ogleda u različitim segmentima, osim što podržavaju programski sadržaj festivala koji je svojevrstan omaž ovoj izuzetnoj ličnosti - pionirki kostimografije, učinili su sve kako bi na najadekvatniji način sačuvali sjećanje na ovu izuzetno važnu istorijsku ličnost.
"Posebno smo ponosni što smo obnovili Spomen-sobu Milice Babić Andrić u Šamcu, a potom i finansirali izradu vjernih replika tri kostima iz najznačajnijih stvaralačkih perioda Andrićeve. Ti kostimi će biti podsticaj učesnicima radionica kostimografije koje se organizuju u okviru festivala", istakla je Đakovićeva.
Ona je rekla da je resorno ministarstvo za ove namjene do sada izdvojilo 76.000 KM, što je značajan iznos, s ciljem strateškog opredjeljenja - njegovanja kulture sjećanja na znamenite ličnosti koje su ostavile dubok trag u našoj istoriji i kulturi.
Vršilac dužnosti direktora šamačkog Centra za kulturu Milanka Blagojević rekla je da je cilj festivala popularizacija lika i djela Milice Babić Andrić i da je ovo dugogodišnji rad na njegovanju kulturnog nasljeđa i decentralizaciji kulture.
"Festival raste iz godine u godinu i već je regionalno prepoznat. Imamo goste iz Srbije, Crne Gore i cijele Republike Srpske. Program je sve kvalitetniji i naši sugrađani, ali i gosti mogu da gledaju izuzetne umjetnike na sceni u okviru ovog festivala", kaže Blagojevićeva.
Ona je navela da festival traje do četvrtka, 23. aprila, te da posjetioce narednih večeri očekuju pozorišne predstave Beogradskog dramskog pozorišta i Narodnog pozorišta Republike Srpske, te dnevni programi - izložbe, predavanja, edukativni program koji će biti održani u Spomen-kući Milice Babić Andrić.
Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević naglasio je da je ovaj festival jedna od najznačajnijih manifestacija kulture u regiji.
"Svih ovih godina trudili smo se da kulturna dešavanja podignemo na mnogo viši nivo i mislim da je festival `Milica` kruna napora da pokažemo da Šamac može biti kulturni centar ove regije. Ovo je i način da se odužimo našoj sugrađanki Milici", poručio je Milićević.
Mlada zvijezda operske scene iz Beograda Natalija Mijailović rekla je da im je velika čast što otvaraju peti festival "Milica" i što će izvesti raznovrstan operski repertoar, arije iz opera "Karmen", "Seviljski berberin", "Evgenije Onjegin", prve srpske opera "Na uranku" i druge.
Organizatori petog festivala "Milica" su šamački Centar za kulturu i opština Šamac.
Milica Babić Andrić bila je srpski kostimograf i univerzitetski profesor. Opremila je oko 300 pozorišnih predstava, opera i baleta od 1930. do 1963. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Rođena je u trgovačkoj porodici Stevana i Zorke Babić 2. septembra 1909. u Šamcu.
Prezime Miličine majke Zorke vodi porijeklo od Pisarevića iz Šamca, a otac Stevan bio je imućan trgovac i mogli su da joj omoguće školovanje u Beču i Parizu.