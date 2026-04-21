Omaž prvoj srpskoj kostimografkinji: U Šamcu otvoren peti festival "Milica"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Festival "Milica", posvećen znamenitoj Šamčanki Milici Babić Andrić, prvoj školovanoj kostimografkinji na ovim prostorima i supruzi nobelovca Ive Andrića, večeras je svečano otvoren u Šamcu koncertom Operskog studija Narodnog pozorišta iz Beograda.

Otvoren festival posvećen pionirki kostimografije Milici Babić Andrić Izvor: SRNA/Svetlana Pavlović

Pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Tanja Đaković rekla je novinarima da Ministarstvo prepoznaje značaj festivala koji njeguje kulturu sjećanja na znamenite ličnosti koje su obilježile našu istoriju i kulturu, te zato već petu godinu pruža podršku festivalu "Milica".

Ona je navela da se ta podrška ogleda u različitim segmentima, osim što podržavaju programski sadržaj festivala koji je svojevrstan omaž ovoj izuzetnoj ličnosti - pionirki kostimografije, učinili su sve kako bi na najadekvatniji način sačuvali sjećanje na ovu izuzetno važnu istorijsku ličnost.

"Posebno smo ponosni što smo obnovili Spomen-sobu Milice Babić Andrić u Šamcu, a potom i finansirali izradu vjernih replika tri kostima iz najznačajnijih stvaralačkih perioda Andrićeve. Ti kostimi će biti podsticaj učesnicima radionica kostimografije koje se organizuju u okviru festivala", istakla je Đakovićeva.

Ona je rekla da je resorno ministarstvo za ove namjene do sada izdvojilo 76.000 KM, što je značajan iznos, s ciljem strateškog opredjeljenja - njegovanja kulture sjećanja na znamenite ličnosti koje su ostavile dubok trag u našoj istoriji i kulturi.

Vršilac dužnosti direktora šamačkog Centra za kulturu Milanka Blagojević rekla je da je cilj festivala popularizacija lika i djela Milice Babić Andrić i da je ovo dugogodišnji rad na njegovanju kulturnog nasljeđa i decentralizaciji kulture.

"Festival raste iz godine u godinu i već je regionalno prepoznat. Imamo goste iz Srbije, Crne Gore i cijele Republike Srpske. Program je sve kvalitetniji i naši sugrađani, ali i gosti mogu da gledaju izuzetne umjetnike na sceni u okviru ovog festivala", kaže Blagojevićeva.

Ona je navela da festival traje do četvrtka, 23. aprila, te da posjetioce narednih večeri očekuju pozorišne predstave Beogradskog dramskog pozorišta i Narodnog pozorišta Republike Srpske, te dnevni programi - izložbe, predavanja, edukativni program koji će biti održani u Spomen-kući Milice Babić Andrić.

Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević naglasio je da je ovaj festival jedna od najznačajnijih manifestacija kulture u regiji.

"Svih ovih godina trudili smo se da kulturna dešavanja podignemo na mnogo viši nivo i mislim da je festival `Milica` kruna napora da pokažemo da Šamac može biti kulturni centar ove regije. Ovo je i način da se odužimo našoj sugrađanki Milici", poručio je Milićević.

Mlada zvijezda operske scene iz Beograda Natalija Mijailović rekla je da im je velika čast što otvaraju peti festival "Milica" i što će izvesti raznovrstan operski repertoar, arije iz opera "Karmen", "Seviljski berberin", "Evgenije Onjegin", prve srpske opera "Na uranku" i druge.

Organizatori petog festivala "Milica" su šamački Centar za kulturu i opština Šamac.

Milica Babić Andrić bila je srpski kostimograf i univerzitetski profesor. Opremila je oko 300 pozorišnih predstava, opera i baleta od 1930. do 1963. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu.

Rođena je u trgovačkoj porodici Stevana i Zorke Babić 2. septembra 1909. u Šamcu.

Prezime Miličine majke Zorke vodi porijeklo od Pisarevića iz Šamca, a otac Stevan bio je imućan trgovac i mogli su da joj omoguće školovanje u Beču i Parizu.

