Alarm u Africi: Potvrđena epidemija ebole u Kongu, raste broj smrtnih slučajeva

Autor Haris Krhalić
0

Zdravstvena agencija Afrike potvrdila epidemiju ebole u Kongu.

potvrđena epidemija ebola virusa u Kongu Izvor: Shutterstock

Najviša zdravstvena agencija u Africi potvrdila je u petak izbijanje epidemije ebole u provinciji Ituri, u Demokratskoj Republici Kongo.

Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC) saopštio je da hitno sazivaju sastanak sa predstavnicima Konga, Ugande i Južnog Sudana, kao i sa globalnim partnerima, kako bi se pojačao prekogranični nadzor i pripremile mjere odgovora na širenje opasnog virusa.

Više od 240 sumnjivih slučajeva

Prema zvaničnim podacima, do sada je prijavljeno oko 246 sumnjivih slučajeva i 65 smrtnih ishoda, uglavnom u zdravstvenim zonama Mongvalu i Rampara. Među laboratorijski potvrđenim slučajevima, do sada su registrovana četiri smrtna ishoda.

Posebnu zabrinutost izazivaju inicijalni nalazi koji sugerišu da se ne radi o uobičajenom "Zair" soju virusa. U toku je sekvenciranje kako bi se precizno karakterisao ovaj novi soj ebole.

Stručnjaci iz Africa CDC upozoravaju na visok rizik od daljeg širenja bolesti zbog specifičnog konteksta. Gradovi Bunia i Rampara su gusto naseljeni, a intenzivno kretanje stanovništva i mobilnost radnika u rudnicima u oblasti Mongvalu olakšavaju prenos virusa.

Ebola je teško i često fatalno oboljenje. Širi se direktnim kontaktom sa tjelesnim tečnostima zaraženih osoba, kontaminiranim materijalima ili kontaktom sa tijelima preminulih od ove bolesti.

