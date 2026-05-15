Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Izuzetno jak zemljotres pogodio Japan: Drama na obali Pacifika

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Snažan zemljotres jačine 6,3 stepena pogodio je danas sjeverni Japan. Epicentar je bio nedaleko od prefekture Mijagi. Nije izdato upozorenje na cunami i nema prijavljene štete.

Zemljotres pogodio Japan Izvor: X/svsnewsagency/Printscreen

Zemljotres jačine 6,3 stepena, koji je iznosio "nižih 5" stepeni na japanskoj seizmičkoj skali intenziteta, pogodio je u petak uveče region Tohoku u Japanu. Opasnosti od cunamija nema.

Potres se dogodio na dubini od 50 kilometara nedaleko od obale prefekture Mijagi u 20.22 časova, nakon hitnog upozorenja na zemljotres za ovaj region.

Intenzitet od "nižih 5" stepeni registrovan je u gradovima Tome, Osaki i Išinomaki u prefekturi Mijagi. U delovima prefektura Mijagi i Ivate, zemljotres je zabilježen jačinom od 4 stepena po japanskoj skali.

Saobraćaj na liniji brzih vozova Tohoku Šinkansen bio je privremeno obustavljen između stanica Tokio i Šin-Aomori nakon potresa, saopštila je željeznička kompanija JR East, ali je predviđeno da vozovi ponovo krenu oko 22.40 časova. Pojedini polasci na liniji Jamagata Šinkansen ostali su obustavljeni.

Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.

Ovaj potres je najjači koji je pogodio region Tohoku od zemljotresa jačine 7,7 stepeni 20. aprila, koji je tada pokrenuo upozorenje na cunami i rijetko specijalno upozorenje na povećan rizik od velikih zemljotresa.

 (Japan times/MONDO)

