Si Đinping ustao sa stola, a potez Trampa izazvao bijes širom svijeta: Pročitao mu "puškice" bez ikakvog srama (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Na večeri u Pekingu Si Đinping je nakratko ustao od stola, dok je Donald Tramp snimljen kako gleda u dokumenta kineskog lidera, što je izazvalo reakcije na društvenim mrežama.

Donald Tramp čitao bilješke kineskog predsjednika Izvor: X/@jurgen_nauditt/Screenshot

Tokom zvanične večere u Pekingu, kojoj su prisustvovali američki predsednik Donald Tramp i kineski lider Si Đinping, dogodio se neobičan trenutak koji je izazvao veliku pažnju na društvenim mrežama.

Na snimku sa događaja vidi se kako Si Đinping u jednom trenutku ustaje od stola, ostavljajući ispred sebe bilješke i dokumenta.

Korisnici društvenih mreža potom su primetili da je Donald Tramp, dok je kineski predsjednik bio odsutan, pogledom pokušavao da vidi šta piše u papirima koji su ostali na stolu.

Video se brzo proširio internetom i izazvao brojne komentare i šale zbog neuobičajene situacije tokom susreta dvojice svjetskih lidera.

Za sada se ni američka ni kineska strana nisu zvanično oglasile povodom ovog snimka niti komentarisale šta se tačno dogodilo tokom večere. Susret je održan u okviru šire diplomatske posete i razgovora između Sjedinjenih Američkih Država i Kine u Pekingu.

