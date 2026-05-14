logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Govor tijela odao skrivene detalje sastanka Trampa i Sija: Stručnjaci detaljno analizirali, evo šta je zaključak

Govor tijela odao skrivene detalje sastanka Trampa i Sija: Stručnjaci detaljno analizirali, evo šta je zaključak

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Susret Donalda Trampa i Si Đinpinga u Pekingu obilježila je složena dinamika moći. Stručnjaci su analizirali njihov intenzivan stisak ruke od 10 sekundi koji krije snažnu diplomatsku poruku.

Susret Donalda Trampa i Si Đinpinga govor tijela Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i kineski predsjednik Si Đinping pokazali su "složenu dinamiku moći" tokom susreta u Pekingu, uključujući dug i intenzivan stisak ruke koji je, prema analizi stručnjaka za govor tijela, imao i simboličku diplomatsku težinu, prenosi Blic pisanje Tanjuga. 

Stručnjak za govor tijela Džudi Džejms ocijenila je da je rukovanje između dvojice lidera trajalo oko deset sekundi i uključivalo više uzastopnih tapšanja, što je protumačeno kao pokušaj učvršćivanja odnosa i kontrole trenutka, prenio je Dejli mejl.

Prema njenoj analizi, Tramp je prvi inicirao rukovanje, ispruživši ruku sa blagim okretom dlana nagore, što se u neverbalnoj komunikaciji često tumači kao signal preuzimanja inicijative.

Džejms je navela da su se tokom susreta razmjenjivali i intenzivni pogledi, uz odsustvo uobičajene opuštene atmosfere viđene u ranijim diplomatskim susretima.

"Tramp je koristio snažan kontakt očima i više uzastopnih tapšanja Sijeve ruke, što sugeriše pokušaj da se učvrsti odnos i pošalje poruka bliskosti", navela je ona.

Pogledajte fotografije sastanka Trampa i Si Đinpinga 

Atmosfera bila formalnija nego ranije

Ona je uporedila Trampov i Sijev susret sa ranijim diplomatskim posjetama, ocijenjujući da je atmosfera bila formalnija i manje razigrana nego tokom prethodnih susreta kineskog lidera sa drugim državnicima.

Sastanak dvojice lidera održan je u Velikoj narodnoj sali u Pekingu, gdje su razgovori trajali oko dva sata i 15 minuta.

Kineski predsjednik je u uvodnom obraćanju takođe pomenuo koncept "Tukididove zamke", upozoravajući na istorijske rizike sukoba između sile u usponu i postojeće globalne sile.

Tramp je, prema izvještajima, tokom sastanka pohvalio doček u Pekingu, rekavši da je to "čast kakvu je malo ko ikada imao", dok je atmosfera u sali opisana kao istovremeno formalna i strateški kontrolisana.

(Blic/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp Si Đinping Kina SAD

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ