"Ozbljino razmišljamo o tome": Tramp objavio mapu koja prikazuje Venecuelu kao dio SAD

Američki predsjednik Donald Tramp izazvao je buru reakcija nakon što je na mreži Truth Social objavio mapu Venecuele sa američkom zastavom i natpisom "51. savezna država". Sve dolazi nakon njegove izjave da "ozbiljno razmatra" mogućnost da Venecuela postane dio SAD.

Provokativna objava pojavila se samo dan nakon što je vršiteljka dužnosti predsjednice Venecuele Delsi Rodriges poručila da njena zemlja "nikada" nije razmatrala mogućnost da postane dio Sjedinjenih Američkih Država.

Tramp je prethodno u intervjuu za Fox News rekao da "ozbiljno razmatra" ideju da Venecuela postane 51. američka država, ističući ogromne rezerve nafte u toj zemlji.

"Postoji 40 triliona dolara u nafti tamo i Venecuela voli Trampa", rekao je američki predsjednik, preneli su američki mediji.

Delsi Rodriges odgovorila je na ove izjave tokom obraćanja u Međunarodnom sudu pravde u Hagu, gdje je naglasila da će Venecuela nastaviti da brani svoj suverenitet i nezavisnost.

"Nismo kolonija, već slobodna zemlja", poručila je ona.

Trampova objava dolazi usred novih tenzija između Vašingtona i Karakasa, nakon što su američke snage početkom godine sprovele operaciju u kojoj je svrgnut bivši predsednik Nikolas Maduro.

(CNN/CNA/Mondo)