Muškarac (28) optužen za atentat na Trampa izveden pred sud: Izjasnio se da nije kriv

Izvor: X printscreen/screenshot Truth/realDonaldTrump

Čovek optužen za pokušaj atentata na Donalda Trampa i članove njegove administracije tokom večere Udruženja dopisnika iz Bele kuće izjasnio se da nije kriv po svim tačkama optužnice.

Kol Alen je navodno probio bezbjednosni kontrolni punkt i pucao iz sačmare na službenika Tajne službe tokom ovog visokoprofilnog događaja 25. aprila.

Pored pokušaja atentata, Alen se tereti za napad na federalnog službenika smrtonosnim oružjem, korišćenje vatrenog oružja tokom nasilnog zločina i ilegalni transport oružja preko državnih granica.

Donald Tramp, prva dama Melanija Tramp i visoki zvaničnici brzo su evakuisani nakon što su se čuli pucnji ispred balske dvorane hotela Washington Hilton, gdje je prisustvovalo oko 2.500 ljudi.

Ovaj tridesetjednogodišnjak, koji je porijeklom iz Kalifornije, nije govorio na saslušanju u ponedjeljak, a njegov advokat je u njegovo ime izneo izjašnjenje o krivici.

