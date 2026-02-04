Rajan Raut osuđen na doživotni zatvor zbog pokušaja atentata na Donalda Trampa

Rajan Raut osuđen je na doživotni zatvor zbog pokušaja atentata na Donalda Trampa tokom golfa na Floridi 2024. godine. Presudu izrekla sutkinja Ejlin Kenon.

Izvor: ABC News/Printscreen

Rajan Raut osuđen je na doživotni zatvor zbog pokušaja atentata na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa na golf terenu na Floridi 2024. godine.

Presudu je izrekla sutkinja američkog Okružnog suda Ejlin Kenon u sudnici u Fort Pirsu, gdje je tokom ranijeg ročišta došlo do incidenta kada je optuženi pokušao da se povrijedi nakon što ga je porota proglasila krivim po svim tačkama optužnice.

Tužilaštvo je tražilo kaznu doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta, navodeći da Raut ne pokazuje kajanje i da nije preuzeo odgovornost za svoje postupke. Odbrana je, s druge strane, zatražila kaznu od 27 godina zatvora, ističući da optuženi uskoro puni 60 godina.

Pored doživotne kazne, Raut je dobio i dodatnih sedam godina zatvora zbog krivičnog djela nedozvoljenog posjedovanja oružja.

Prema navodima tužilaštva, Raut je sedmicama planirao napad, a 15. septembra 2024. godine na Trampovom golf terenu u Vest Palm Biču kroz žbunje je nanišanio puškom u pravcu republikanskog predsjedničkog kandidata.

Na suđenju je agent Tajne službe svjedočio da je uočio osumnjičenog prije nego što se Tramp pojavio u njegovom dometu. Raut je, kako se navodi, uperio pušku prema agentu, koji je otvorio vatru, nakon čega je optuženi ispustio oružje i pobjegao, ne ispalivši nijedan metak.

Tužilaštvo je navelo da je Raut proglašen krivim za pokušaj atentata na predsjedničkog kandidata, upotrebu vatrenog oružja u vezi s izvršenjem krivičnog djela, napad na saveznog službenika, posjedovanje oružja kao povratnik i posjedovanje pištolja s uklonjenim serijskim brojem.

Raut je tokom postupka više puta izazivao kontroverze, a u jednom podnesku sudu ponudio je da svoj život "razmijeni“ u okviru razmjene zatvorenika, uz poruku da Tramp može "iskaliti frustracije na njegovom licu".

Sutkinja Kenon osudila je takvo ponašanje, nazvavši ga "nepoštivom farsom", ali je naglasila da želi da zaštiti pravo optuženog na pravnu pomoć.

Raut ima i ranije krivične presude, a tužioci su naveli da je na internetu ostavio brojne tragove koji ukazuju na prezir prema Trampu, uključujući i pozive na nasilje u samostalno objavljenoj knjizi.