Atentator na Trampa proglašen krivim: U sudnici pokušao da izvrši samoubistvo

0

Proglašen krivim po svim tačkama optužnice.

Atentator na Trampa proglašen krivim Izvor: ABC News/Printscreen

Rajan Vesli Raut, koji je uhapšen zbog pokušaja ubistva Donalda Trampa, proglašen je krivim po svim tačkama optužnice.Raut je uhapšen nakon razmene vatre sa pripadnicima Tajne službe u Palm Biču na Floridi na Trampovom golf terenu.

On je pokušao da izvrši samoubistvo u sudnici.

Kako su prenijeli američki mediji, on je pokušao sebe da izbode po vratu sa olovkom.

Tramp se tada putem svoje društvene mreže Trut soušal zahvalio Tajnoj službi, kao i Riku Bredšou, šerifu okruga Palm Bič i njegovim policajcima "izvanredno obavljenom poslu" kako bi ga zaštitili.

(Mondo)

