Naoružani muškarac uhapšen u blizini Trampovog golf kluba

Naoružani muškarac uhapšen u blizini Trampovog golf kluba

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Policija u Los Anđelesu uhapsila je muškarca koji je naoružan i u panciru prolazio elitnim naseljem u blizini golf kluba Donalda Trampa.

hapšen naoružani muškarac u Los Anđelesu kod golf kluba Donalda Trampa Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

Policija je uhapsila muškarca nakon što je naoružan prošao elitnim naseljem Los Anđelesa u blizini golf kluba američkog predsjednika Donalda Trampa, saopštile su lokalne vlasti.

"Osumnjičeni Šon Štajner sada se suočava sa više tačaka optužnice, nakon što je uhapšen tokom prolaska predgrađem Los Anđelesa obučen u pancir i naoružan sa više komada vatrenog oružja", navodi se u saopštenju koje je prenio list "Njujork post".

List navodi i da je jedna od njegovih pušaka bila ukrašena slikama popularnog negativca iz stripova Džokera i njegovim citatima.

U saopštenju se dodaje da je Štajner priznao da je pucao u vazduh neposredno prije hapšenja. 

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

