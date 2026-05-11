Tramp se zahvalio Lukašenku: "Zahvaljujući njemu, oslobodili smo zatvorenike iz ruskih i bjeloruskih zatvora"

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Tramp saopštio da su oslobođeni zatvorenici iz bjeloruskih i ruskih zatvora.

Tramp se zahvalio Lukašenku Izvor: Andrew Harnik / Getty images/Profimedia/AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je večeras na svojoj društvenoj mreži "Truth social" da je oslobođeno nekoliko zatvorenika iz ruskih i bjeloruskih zatvora. Oslobođena su tri zatvorenika iz Poljske i dva iz Moldavije, a prethodno je

"Upravo smo obezbijedili oslobođenje tri zatvorenika iz Poljske i dva iz Moldavije iz bjeloruskih i ruskih zatvora. Zahvaljujući mom specijalnom izaslaniku Džonu Koelu, uspeli smo ovo da uradimo.

Moj prijatelj, predsjednik Poljske Karol Navrocki, sa kojim sam se sreo prošlog septembra, me zamolio da slobodim Andreja Pocobuta iz zatočeništva. Danas je Pocobut slobodan.

Sjedinjene Američke Države brinu o svojim saveznicima i prijateljima. Hvala predsedniku Belorusije Aleksandru Lukašenku na prijateljstvu i koordinaciji", naveo je Tramp.

