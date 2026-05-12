"Laseri: Bing, Bing, gotovo!": Tramp provocira Iran, objavio bizarnu AI sliku

Autor Haris Krhalić
Donald Tramp je na društvenoj mreži Truth Social objavio AI sliku referiše na incident kojim je prekršeno primirje između SAD i Irana.

Donald Tramp provocira Iran AI slikama Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je na društvenoj mreži Truth Social objavio AI sliku na kojoj se vidi američki ratni brod koji plovi okeanom i crvenim laserskim zrakom pogađa iranski dron.

"Laseri: Bing, Bing, gotovo!!!", piše iznad slike kojom se Tramp referiše na incident kojim je prekršeno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Podsjetimo, američka vojska je prošle nedjelje izvijestila o incidentu koji se dogodio dok su američki razarači USS Truxtun, USS Rafael Peralta i USS Mason prolazili kroz Ormuski moreuz prema Omanskom zalivu.

"Iranske snage lansirale su više projektila, dronova i manjih plovila prema američkim brodovima tokom prolaska međunarodnim pomorskim putem. Nijedna američka meta nije pogođena“, navodi se u saopštenju.

Američka vojska tvrdi da je potom neutralisala pretnje i izvela napade na iranske vojne objekte povezane sa napadima na američke snage. 

"Dronovi su padali kao leptiri koji padaju u svoj grob"

Tramp je tada saopštio da su „tri američka razarača veoma uspješno prošla kroz Ormuski moreuz pod paljbom“.

"Na tri razarača nije bilo nikakve štete, ali su iranski napadači pretrpjeli veliku štetu. Potpuno su uništeni, zajedno sa brojnim malim brodovima kojima pokušavaju da nadomjeste svoju potpuno desetkovanu mornaricu. Ti brodovi su brzo i efikasno potopljeni", naveo je.

"Na naše razarače ispaljene su rakete, ali su lako oborene. Isto tako, pojavili su se dronovi koji su spaljeni još u vazduhu. Padali su u okean prelijepo, kao leptiri koji padaju u svoj grob! Normalna država bi dozvolila tim razaračima prolaz, ali Iran nije normalna država. Vode ga ludaci i, kada bi imali priliku da upotrebe nuklearno oružje, učinili bi to bez ikakve sumnje“, naglasio je.

