Samit u Pekingu: Tramp i Si Đinping pozvali na jačanje saradnje i partnerstvo umjesto rivalstva

Predsjednik Amerike Donald Tramp i kineski predsjednik Si Điping sastali se u Pekingu. Samit je počeo porukama o jačanju saradnje dvije zemlje.

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Nakon ceremonije dobrodošlice, dvije delegacije započele su razgovor u Velikoj narodnoj sali zauzevši mjesta za dugim stolom sa kineskim i američkim zastavama na kraju prostorije, prenio je Gardijan.

Si Điping je u uvodnom obraćanju rekao da je oduvek vjerovao da zajednički interesi Kine i SAD prevazilaze njihove razlike i ocijenio da je uspjeh jedne zemlje prilika za drugu.

- Stabilni odnosi Kine i SAD su blagodet za svijet. Saradnja koristi obema stranama, dok konfrontacija šteti. Trebalo bi da budemo partneri, a ne rivali - rekao je kineski predsjednik.

On je dodao da je globalna stabilnost povezana sa stabilnošću odnosa Vašingtona i Pekinga, navodeći da se svijet nalazi "na novoj raskrsnici", obilježenoj turbulencijama i neizvesnošću.

Si pomenuo koncept "Tukididove zamke"

Si je tokom obraćanja pomenuo i koncept "Tukididove zamke", odnosno teorije u međunarodnim odnosima koja opisuje opasnost od rata kada sila u usponu počne da ugrožava dominantnu svjetsku silu kakva je i SAD

On je time upozorio na opasnost sukoba između sile u usponu i već etablirane sile.

Rekao je da se međunarodna zajednica pita da li Kina i SAD mogu da izbjegnu takav scenario i da razviju novi model odnosa između velikih sila.

"Tajvan je najvažnije pitanje u našim odnosima"

Zbog toga je pokrenuo osetljivo pitanje Tajvana i označio ga kao najvažnijim u odnosima Kine i Amerike.

Kako je Si rekao, ispravno postupanje s tim pitanjem omogućuje stabilnost odnosa Kine i SAD.

- Ako se njime, međutim, ne bude ispravno upravljalo, dve zemlje bi mogle da se sukobe ili čak dođu u konflikt, što bi cjelokupne kinesko-američke odnose gurnulo u vrlo opasnu situaciju - rekao je Si.

Tramp: Imamo fantastičnu budućnost zajedno

S druge strane, Tramp je poručio da će odnosi dvije zemlje biti "bolji nego ikad".

- Imaćemo fantastičnu budućnost zajedno. Čast mi je biti sa vama. Čast mi je biti vaš prijatelj, a odnos između Kine i SAD biće bolji nego ikad prije - rekao je Donald Tramp.

"Svima kažem da si veliki vođa"

On je istakao da se sa kineskim liderom "poznaje dugo" i nazvao je Sija "velikim vođom".

- Svima kažem da si veliki vođa. Ponekad se ljudima ne sviđa što to kažem, ali ipak to kažem, jer je istina - rekao je Tramp, obraćajući se kineskom predsjedniku.

Si je takođe podsjetio da se 2026. godine navršava 250 godina američke nezavisnosti, naglašavajući značaj dugoročne stabilnosti u odnosima dve države.

Poslije bilateralnih razgovora planirana je poseta "Nebeskom hramu", kao i državni banket u čast američkog predsjednika.

Tramp je u poseti Kini prvi put od 2017. godine.