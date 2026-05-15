logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp nakon posjete Kini: Postigli smo odlične trgovinske dogovore sa Pekingom

Tramp nakon posjete Kini: Postigli smo odlične trgovinske dogovore sa Pekingom

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Donald Tramp i Si Đinping dogovorili saradnju.

Tramp i Si Đinping postigli trgovinski dogovor vrijedan stotine milijardi dolara Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Komunikacija predsjednika Kine Si Đinpinga i SAD Donalda Trampa unaprijedila je kinesko-američku poslovnu saradnju, doprinijela rastu prosperiteta dva naroda i donijela prijeko potrebnu stabilnost i povjerenje u svijetu, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova.

Iz Ministarstva navode da su Tramp i Si postigli su konsenzus o rješavanju pitanja koja zabrinjavaju obje strane, te dogovorili jačanje saradnje i koordinacije u međunarodnim i regionalnim pitanjima.

Tramp je izjavio da su na sastanku delegacija SAD i Kine postignuti fantastični trgovinski dogovori.

"Kina, odnosno njeni privrednici, uložiće stotine milijardi dolara u američku privredu", rekao je Tramp u intervjuu za "Foks njuz".

On je naveo da Kina želi da kupuje naftu iz SAD. Tramp je dodao da će kineski poljoprivrednici i industrija kupovati soju od američkih farmera, kao i ostale poljoprivredne proizvode

On je ocijenio saradnju u oblasti poljoprivrede kao odličnu.

U delegaciji SAD bili su poznati poslovni ljudi, između ostalih, izvršni direktor "Tesle" i "Iksa" Ilon Mask, direktor "Epla" Tim Kuk, Robert Keli Ortberg iz "Boinga", Dejvid Solomon iz "Goldman-Saksa", Stiven Švarcman iz "Blekstona" i Leri Fink iz "Blekroka".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kina Donald Tramp SAD

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ