Tramp nakon posjete Kini: Postigli smo odlične trgovinske dogovore sa Pekingom

Donald Tramp i Si Đinping dogovorili saradnju.

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Komunikacija predsjednika Kine Si Đinpinga i SAD Donalda Trampa unaprijedila je kinesko-američku poslovnu saradnju, doprinijela rastu prosperiteta dva naroda i donijela prijeko potrebnu stabilnost i povjerenje u svijetu, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova.

Iz Ministarstva navode da su Tramp i Si postigli su konsenzus o rješavanju pitanja koja zabrinjavaju obje strane, te dogovorili jačanje saradnje i koordinacije u međunarodnim i regionalnim pitanjima.

Tramp je izjavio da su na sastanku delegacija SAD i Kine postignuti fantastični trgovinski dogovori.

"Kina, odnosno njeni privrednici, uložiće stotine milijardi dolara u američku privredu", rekao je Tramp u intervjuu za "Foks njuz".

On je naveo da Kina želi da kupuje naftu iz SAD. Tramp je dodao da će kineski poljoprivrednici i industrija kupovati soju od američkih farmera, kao i ostale poljoprivredne proizvode

On je ocijenio saradnju u oblasti poljoprivrede kao odličnu.

U delegaciji SAD bili su poznati poslovni ljudi, između ostalih, izvršni direktor "Tesle" i "Iksa" Ilon Mask, direktor "Epla" Tim Kuk, Robert Keli Ortberg iz "Boinga", Dejvid Solomon iz "Goldman-Saksa", Stiven Švarcman iz "Blekstona" i Leri Fink iz "Blekroka".