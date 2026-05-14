"Doveo sam vam najveće titane, Amerika nije došla da moli": Govor Trampa sa sastanka sa Sijem o kom bruji svijet (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Tramp je doveo najveće američke preduzetnike u Kinu na sastanak sa predsjednikom Si Đinpingom.

Sastanak Trampa i Sija u Kini Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp sastao se danas sa predsjednikom Kine Si Đinpingom u Pekingu tokom dvodnevne posjete nakon čega je priređena svečana večeras u "Zlatnoj sali". Tramp je izjavio da mu je Si ponudio pomoć u ratu sa Iranom, a sa samog sastanka koji je trajao nešto više od dva sata je procurio snimak na kom je Tramp održao govor koji je postao viralan na svim društvenim mrežama.

"Doveo sam vam 30 najuspješnijih biznismena na planeti na ovaj razgovor... Svi su pristali.

Nisam doveo zamjenike direktora ili nekog drugog po odgovornosti u tim kompanijama. Želio sam samo prve ljude iz svake poslovne imperije!

Jensen Huang, Tim Kuk, Elon Maks i drugi titani... Najbolji na svijetu su ovde, tačno ispred vas.

Oni su došli ovde danas iz poštovanja prema vama i prema Kini. Gladni su za biznisom, da investiraju i stvaraju. Sa naše strane biće 100 odsto reciprociteta", rekao je Tramp.

