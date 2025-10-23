logo
Tramp se sastaje sa Sijem: U turneji po Aziji posjetiće i ove moćnike

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Američki predsjednik Donald Tramp sastaće se sljedeće nedjelje sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

Tramp se sastaje sa Si Đinpingom Izvor: Profimedia/Mandel NGAN / AFP

Američki predsjednik Donald Tramp sastaće se sljedeće nedjelje sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom, čime će završiti gotovo jednonedjeljnu posjetu Aziji, potvrdila je Bijela kuća.

"Tramp će se sastati sa Sijem u četvrtak ujutru u okviru samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u južnokorejskom  gradu Busanu", rekla je novinarima portparolka Karolin Levit.

Posjeta Aziji

Američki predsjednik trebalo bi da u nedjelju stigne u Maleziju i sastaće se sa premijerom Anvarom Ibrahimom prije nego što prisustvuje radnoj večeri za lidere Udruženja zemalja jugoistočne Azije.

Zatim će u ponedjeljak odletjeti u Tokio, a u utorak će se sastati sa premijerkom Sanae Takačiči, prenosi Index. Tramp će u srijedu odleteti u Busan, gdje će se sastati sa južnokorejskim predsjednikom Li Džae Mjungom, prije nego što održi govor na ručku generalnog direktora APEK-a i prisustvuje radnoj večeri za lidere SAD-a i APEK-a.

(Mondo.rs)

Kina Azija Donald Tramp Si Đinping

