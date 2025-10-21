logo
Na "crnoj listi" brojna svjetska imena: Bijela kuća formirala tajnu agenciju

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Bijela kuća osnovala je tajnu radnu grupu čija je svrha istraživanje i prikupljanje informacija o neprijateljima američkog predsjednika. Na listi su se našla imena poznatih i uticajnih ludi.

Bijela kuća formirala tajnu agenciju o neprijateljima Trampa Izvor: X/Nexta TV/Screenshot/MONDO/Stefan Stojanović/Shutterstock/Dzelat

Uprava američkog predsjednika Donalda Trampa osnovala je novu međuagencijsku radnu grupu čiji je zadatak da istražuje osobe koje se smatraju neprijateljima predsjednika, objavila je agencija Rojters.

"Borba protiv duboke države"

Prema dokumentima do kojih je došao Rojters, grupa nazvana Međuagencijska radna grupa za politizaciju djeluje najmanje od maja, a čine je desetine zvaničnika iz Bijele kuće, FBI, CIA, Kancelarije direktorke Nacionalne obavještajne zajednice, kao i ministarstava pravde, odbrane i unutrašnje bezbjednosti.

Internet portal Foks njuz digital potvrdio je postojanje grupe i prenio izjavu direktorke nacionalne obavještajne zajednice Tulsi Gabard, koja je rekla:

"Osnovala sam ovu radnu grupu kako bismo pod vođstvom predsjednika Trampa započeli važan posao međuagencijske koordinacije i obezbijedili odgovornost".

Prema navodima Foksa, grupa se sastaje dvaput nedjeljno kako bi "razmjenjivala informacije, usklađivala aktivnosti i sprovodila odluke". Jedan od zvaničnika s kojima je razgovarao Rojters izjavio je da je cilj grupe "borba protiv duboke države", pojma kojim Trampove pristalice označavaju, kako vjeruju, trajnu pristrasnu birokratiju unutar savezne vlasti.

Izvor: Piroschka Van De Wouw / AFP / Profimedia

Na meti ljudi koji su se zamjerili Trampu

Navodi se da su među osobama o kojima se raspravljalo u radnoj grupi bivši direktor Federalnog istražnog biroa Džejms Komi, bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost Džon Bolton, bivši glavni medicinski savjetnik Entoni Fauči, Hanter Bajden, sin bivšeg predsjednika Džoa Bajdena, kao i vojni zapovjednici koji su sprovodili naredbe o obaveznoj vakcinaciji američkog vojnog osoblja protiv kovida-19.

Izvor je dodao da grupa takođe istražuje zvaničnike uključene u ispitivanje navodnog ruskog miješanja u američke izbore 2016. godine. Rojters navodi da je identifikovao 39 osoba povezanih s radnom grupom, a prema izvorima, jedan od vodećih članova je pravnik Ministarstva pravde Ed Martin.

Tramp je, neposredno nakon svoje druge inauguracije 20. januara, potpisao izvršnu naredbu kojom je naložio novom glavnom državnom tužiocu da sarađuje s drugim saveznim agencijama "kako bi identifikovali i ispravili prošle nepravde vezane za politizaciju tijela za krivično gonjenje i obavještajnu zajednicu", prenosi Index.

Prije nego što je napustio Belu kuću, Džo Bajden izdao je niz preventivnih pomilovanja, između ostalih i svom sinu Hanteru, Faučiju i republikanki Liz Čejni, poznatoj po kritici Trampa.

