"Nije djelovalo da ćemo dobiti mir": Tramp otkazao sastanak s Putinom

Predsjednik SAD Donald Tramp saopštio je da je otkazao sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
On je na sastanku sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom naglasio da će sastanak biti održan u budućnosti.
"Otkazali smo sastanak sa predsjednikom Putinom. Jednostavno mi se činilo da nije ispravno i nije djelovalo da ćemo dobiti mir koji moramo da dobijemo. Zato sam otkazao sastanak, ali će on biti održan u budućnosti", rekao je Tramp.
