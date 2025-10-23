logo
"Nije djelovalo da ćemo dobiti mir": Tramp otkazao sastanak s Putinom

"Nije djelovalo da ćemo dobiti mir": Tramp otkazan sastanak s Putinom

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Predsjednik SAD Donald Tramp saopštio je da je otkazao sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Tramp otkazao sastanak s Putinom Izvor: Shutterstock /Alexandros Michailidis/Youtube/PrintScreen

On je na sastanku sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom naglasio da će sastanak biti održan u budućnosti.

"Otkazali smo sastanak sa predsjednikom Putinom. Jednostavno mi se činilo da nije ispravno i nije djelovalo da ćemo dobiti mir koji moramo da dobijemo. Zato sam otkazao sastanak, ali će on biti održan u budućnosti", rekao je Tramp.

Vladimir Putin Donald Tramp

