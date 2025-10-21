logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mirovni razgovori o Ukrajini na čekanju: Odlaže se sastanak Putina i Trampa u Budimpešti?

Mirovni razgovori o Ukrajini na čekanju: Odlaže se sastanak Putina i Trampa u Budimpešti?

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Dva lidera su se u telefonskom razgovoru prošlog četvrtka složila da se uskoro sastanu u glavnom gradu Mađarske.

Odlaže se sastanka Putina i Trampa u Budimpešti Izvor: shutterstock/Anna Moneymaker/miss.cabul

Nade američkog predsjednika Donalda Trampa da će se uskoro sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti blede nakon što je pripremni sastanak ministara spoljnih poslova dvije zemlje ove nedelje odložen, izvijestio je CNN u ponedjeljak.

Pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, CNN je izvijestio da razlog odlaganja sastanka između američkog državnog sekretara Marka Rubija i ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova nije jasan.

Jedan izvor je naveo različita očekivanja u vezi sa okončanjem rata u Ukrajini. Rubio i Lavrov bi mogli ponovo da razgovaraju telefonom ove sedmice, nakon što su njih dvojica u ponedjeljak održali poziv koji je Moskva nazvala "konstruktivnim".

Očekivani sastanak između Rubija i Lavrova se smatra ključnim pripremnim korakom za drugi samit između Trampa i Putina ove godine.

Dva lidera su se u telefonskom razgovoru prošlog četvrtka složila da se uskoro sastanu u glavnom gradu Mađarske.

Rusija je saopštila da očekuje da će se na samitu razmatrati moguće mirovno rešenje u Ukrajini i načini za poboljšanje bilateralnih odnosa između Moskve i Vašingtona.

(Index, CNN, Mondo)

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Donald Tramp Vladimir Putin

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ