Mirovni razgovori o Ukrajini na čekanju: Odlaže se sastanak Putina i Trampa u Budimpešti?

Dva lidera su se u telefonskom razgovoru prošlog četvrtka složila da se uskoro sastanu u glavnom gradu Mađarske.

Izvor: shutterstock/Anna Moneymaker/miss.cabul

Nade američkog predsjednika Donalda Trampa da će se uskoro sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti blede nakon što je pripremni sastanak ministara spoljnih poslova dvije zemlje ove nedelje odložen, izvijestio je CNN u ponedjeljak.

Pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, CNN je izvijestio da razlog odlaganja sastanka između američkog državnog sekretara Marka Rubija i ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova nije jasan.

Jedan izvor je naveo različita očekivanja u vezi sa okončanjem rata u Ukrajini. Rubio i Lavrov bi mogli ponovo da razgovaraju telefonom ove sedmice, nakon što su njih dvojica u ponedjeljak održali poziv koji je Moskva nazvala "konstruktivnim".

Očekivani sastanak između Rubija i Lavrova se smatra ključnim pripremnim korakom za drugi samit između Trampa i Putina ove godine.

Dva lidera su se u telefonskom razgovoru prošlog četvrtka složila da se uskoro sastanu u glavnom gradu Mađarske.

Rusija je saopštila da očekuje da će se na samitu razmatrati moguće mirovno rešenje u Ukrajini i načini za poboljšanje bilateralnih odnosa između Moskve i Vašingtona.

(Index, CNN, Mondo)